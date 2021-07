El proyecto de ley de promoción de la enfermería comenzó a ser tratado en comisión en Diputados

Este miércoles, las comisiones de Acción Social y Salud Pública, y Educación, que presiden los diputados del FdT, Pablo Yedlin y Blanca Osuna, respectivamente, recibieron a especialistas para comenzar el tratamiento del proyecto de promoción, formación y desarrollo de la enfermería.

Según el texto que presentó el Poder Ejecutivo, se proveerá de “recursos a instituciones formadoras de enfermería y se establecerá un sistema de becas a estudiantes de instituciones públicas y privadas de todo el país”.

Asimismo, se busca “avanzar en el diseño y aprobación de una currícula que contenga lineamientos comunes”. También, a través de la iniciativa se propone otorgar carácter de ley al Programa Nacional de Formación de Enfermería en la órbita del Ministerio de Educación de la Nación.

En este sentido, la iniciativa oficialista presentada por el presidente Alberto Fernández a fin de dar un mayor impulso a la enfermería en reconocimiento a la labor realizada por las enfermeras durante la pandemia, continuará en 15 días con otra reunión informativa.

Por otra parte, en la reunión de más de 3 horas por videoconferencia, el plenario de comisiones de Salud y de Educación de la Cámara baja dio inicio al tratamiento del proyecto de ley oficialista de promoción y desarrolla de la enfermería.

Con un encuentro sin cruces políticos, el centro de la escena fue para los expositores especialistas del sector que elogiaron la decisión del Poder Ejecutivo de impulsar esa iniciativa que fue elaborada por el presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin, y otras diputadas.

A pesar de la diversidad de expositores en la reunión informativa, hubo muy pocas consideraciones y observaciones al articulado de la ley. Además, una de las mayores críticas vino de parte del ex titular del PAMI Carlos Ragazzoni, quien marcó que “hay muchas enfermeras y enfermeros que son ayudantes y colaboradores de enfermería y no son licenciados y en esta ley se están dejando fuera a muchos miembros de la enfermería que quizás no han pasado por la universidad y pueden hacer otras tareas”.

Por su parte, la directora nacional de Enfermería, María Donatila Gómez Marquisio expresó: “A pesar del contexto crítico esta es una gran ventana para promover el desarrollo profesional. Aún en un panorama de escasez, la enfermería se ha puesto al hombro todo lo que es el tratamiento de Covid-19”, destacó.