El Proyecto que busca otorgar licencias especiales – NCN

El diputado nacional Julio Cobos (UCR – Mendoza) presentó un proyecto por el cual propone modificar la ley de contrato de trabajo y contemplar la excepcionalidad que se da en el caso de nacimientos prematuros, ya que muchas veces se generan inequidades con las personas que atraviesan esa situación. Se propone una licencia de 90 días a partir del alta del recién nacido -en lugar del posparto-, llegando a 120 días en los casos de alto riesgo.

Cobos explicó que “se busca corregir una situación injusta en las licencias establecidas en la ley de contrato de trabajo, específicamente en relación a la licencia por nacimiento prematuro, ya que no contempla la excepcionalidad de estos casos y lo que implica tanto para el recién nacido como para su familia”.

El legislador mendocino señaló que “El artículo 177 de la ley de contrato de trabajo se refiere a los nacimientos pretérmino, pero sólo establece que se acumulan los 90 días asignados al pos parto, algo que no refleja las necesidades reales de la persona nacida, ni mucho menos contempla el estado en particular ni las situaciones especiales que deberán afrontar sus progenitores una vez producida el alta hospitalaria. Por eso proponemos que para el caso de nacimiento prematuro la licencia por nacimiento sea, a partir del alta hospitalaria de la persona recién nacida, de noventa días corridos para los casos de bajo riesgo y de 120 días para los de alto riesgo. En caso de nacimiento a término, pero considerado de bajo o alto riesgo, la licencia será equivalente a la de nacimiento prematuro. Para acceder a esos plazos la persona gestante debe presentar en ANSES el certificado de nacimiento prematuro y fecha de alta hospitalaria, si no lo hace se tomará la licencia de noventa días desde el día del parto”.

“Está comprobado que el regreso al hogar de los niños y niñas con baja edad de gestación en determinados casos requiere de cuidados específicos intensivos, como por ejemplo vigilar la respiración, por lo que las personas a cargo deben conocer su patrón habitual y controlar los movimientos del tórax, los ruidos que hace al respirar y la cantidad de respiraciones por minuto. En algunas situaciones se suma a esto el monitoreo de las apneas leves o la administración de medicamentos y oxígeno adicional. Esto se sumas a varios factores que requieren la atención permanente luego del alta hospitalario del recién nacido. Con esto queremos graficar el grado de excepcionalidad que sucede en la realidad de esas familias, pero que la legislación no contempla”, señaló Cobos.

Asimismo, el diputado radical indicó que “Como está la ley, esa licencia posparto puede haber sido consumida en los pasillos de neonatología incluso sin alta debida para regresar a la casa. Esto es injusto e inequitativo, no sólo para la familia sino también para la persona nacida que pasó sus escasos meses de vida en una institución médica sin el cobijo permanente de sus afectos. Por eso proponemos modificar la ley y aumentar los días de licencia ante nacimientos prematuros”.

Además, Cobos explicó que “conforme a la legislación vigente se establece una desigualdad en los derechos laborales, ya que ante un nacimiento pre término, no es lo mismo trabajar en el sector público o en el privado, ser docente o trabajador o trabajadora agraria, desempeñar funciones en la administración pública nacional o en la Provincia de Buenos Aires o en La Pampa, porque no hay un criterio unificado a nivel nacional. Queremos dar un piso de referencia que garantice el principio de igualdad ante la ley y asegure los derechos establecidos en el decálogo de Unicef del 2010 respecto de los derechos de los y las recién nacidas prematuras, en especial el que consagra que “La persona nacida de parto prematuro tiene derecho a ser acompañada por su familia todo el tiempo. “Es algo que se ha trabajado bastante en el Congreso incluso lo presentamos anteriormente con el diputado nacional MC Federico Zamarbide, pero aún no logramos que sea plasmado en ley, espero que logremos aprobarla y corrijamos esta situación”.