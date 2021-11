El senador José Emilio Neder dialogó con Radio Panorama el día después de los comicios, realizando un balance de todo lo sucedido tanto a nivel provincial como nacional.

Tras los comicios generales, que incluyeron en Santiago del Estero la elección a gobernador entre otras autoridades, el senador José Emilio Neder, mantuvo un contacto con Radio Panorama analizando el escenario político tanto a nivel local como provincial que dejaron los comicios.

En relación con el aplastante triunfo que permitió la reelección de Gerardo Zamora en el Ejecutivo provincia, consideró que «el pueblo santiagueño ha reafirmado esta conducción de unidad que marcó Gerardo Zamora y que los peronistas hemos acompañado orgulloso como parte del Frente Cívico«.

«Se ha hecho mucho del año 2005 a esta parte y el pueblo ha sabido acompañar y poner en valor, proyectando más grandeza y un mejor vivir para los santiagueños«, agregó.

En relación con los comicios a nivel nacional, evaluó que «ha habido una recuperación importante del peronismo en la provincia de Buenos Aires, logrando ser la primera minoría en Diputados de la Nación y también en el Senado, donde si bien no nos alcanza el quórum seguimos siendo la primera minoria. Esto para una elección de medio término es importante. Creo que la oposición esperaba un mejor resultado«.

«En el Senado hemos tratado de llegar a acuerdos que permitan el funcionamiento de la Cámara. La oposición siempre ha dado quórum, tratando las normas que el Ejecutivo mandaba. No creo que se rompa ese consenso«, consideró.

Neder argumentó que «la política es el resultado de acuerdos» por lo que considera que el Frente de Todos «va a tener que llegar a acuerdos con la oposición. La política es el disenso respetuoso que nos lleve a un mejor modelo de país. Más allá de los discursos agresivos o la disputa mediática en el centro del Congreso la discusión es distinta, es madura, los parámetros son otros, no los que marca la prensa».

«Hay que llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional siempre que no se condicione la vida de los argentinos. Hay que analizar en el Senado de que manera se ha contraído la deuda en Argentina y a dónde ha ido a parar ese dinero. Y en ese contexto marcar una realidad donde el trabajo, la producción y la generación de empleo sea la meta a construir de aquí al 2023. Eso le corresponde a nuestro gobierno, plantear las reglas de cómo seguir. La gente común no conoce mucho del Fondo Monetario, pero si que no llega a fin de mes y el Gobierno lo tiene que resolver. Pero atrás hay una deuda tremenda que no le permite resolver ese complejo problema, que lo va a hacer con prudencia, pero antes hay que plantear como se llega a un acuerdo de deuda que es imposible de pagar. Desde el Senado veremos como le damos legalidad al acuerdo -legalidad que no tuvo la deuda-«, agregó.

Finalmente destacó el rol de la militancia en el acto electoral: «La militancia política es lo que le da sustento a los partidos, y los partidos le dan sustento a la democracia. Si a eso no se le da solidez desandamos el camino de la fortaleza democrática. Ayer se ha visto la fortaleza de la militancia política, eso Santiago lo tiene muy claro».