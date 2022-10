El pueblo ucraniano y Julián Assange, entre los nominados al premio Sajarov

El encarcelado fundador de Wikileaks, Julian Assange, el pueblo ucraniano y sus representantes, y la Comisión de la Verdad de Colombia son los tres finalistas para recibir el premio Sajarov de 2022, anunció este jueves el Parlamento Europeo.

Las tres nominaciones surgieron de una lista de candidatos luego de una votación conjunta realizada por los integrantes de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Desarrollo, en el Parlamento Europeo.

El ganador será anunciado el 19 de octubre, seleccionado por la llamada Conferencia de Presidentes del Parlamento, que reúne a la titular del legislativo europeo, Roberta Metsola, y los líderes de los diversos grupos políticos, reseñaron AFP y Europa Press.

Assange, encarcelado en Reino Unido y bajo riesgo de ser enviado a EEUU, que lo acusa de espionaje, fue propuesto por un grupo suprapartidario de 40 legisladores.

La candidatura del pueblo ucraniano y sus representantes agredidos por la invasión rusa fue lanzada por el mayor bloque, el Partido Popular Europeo (derecha), por lo que, en principio, partiría con ventaja para obtener el galardón, de acuerdo con estimaciones periodísticas y diplomáticas.

La Comisión de la Verdad de Colombia, institución que conforma el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición creado por el acuerdo de paz de 2016 con la por entonces guerrilla de las FARC, fue presentada por el bloque de La Izquierda.

