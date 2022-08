«El que remarca no es un maldito especualador, es un empresario razonable» (video) – NCN

La oficina del encuentro se ubica en el edificio anexo del Congreso. Escritorio con papeles, carpetas y, al mejor estilo Román Riquelme, termo y mate individual para comenzar a charlar.

Camisa sin corbata, moda al estilo “Juntos por el Cambio” y predisposición para responder todas las preguntas agendadas, con argumentos, sin esquivar y con franqueza.

Así es el escenario que se presenta al momento de la entrevista que el Diputado mendocino, Lisandro Nieri, concede en exclusiva a NCN (Noticias Congreso Nacional).

La llegada a la política tuvo dos etapas. Una tempranera “casi como un pasante al terminar de estudiar, en una municipalidad” para luego, años más tarde, culminar como funcionario de su Mendoza natal.

Posteriormente su destino pasó por el sector privado, como director de empresas de la región, estructuración de operaciones de financiamiento estructurado, desarrollo de planes de negocio, start up de empresas y asesor de empresas sometidas al régimen de oferta pública en Argentina.

La llegada de Alfredo Cornejo a la gobernación hizo que el hado lo uniera otra vez a “lo público”. Así en diciembre de 2015 hasta marzo del 2017 fue administrador de la Agencia de Financiamiento para el Desarrollo de Mendoza: “pensé que entraba para dar una mano y terminé dando las dos piernas” confiesa entre risas.

De 2017 hasta julio del 2018 ocupó el cargo como ministro de Haciendas y Finanzas de Mendoza y en 2021 llegó al Congreso de la Nación, ocupando una banca como Diputado por Juntos por el Cambio – UCR, en representación, naturalmente, de su provincia.

Egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo, el análisis de la Inflación, acaso uno de los mayores flagelos por los que atraviesa el país, es una de las primeras apreciaciones que realiza.

“La inflación responde a múltiples causas” comienza explicando el Diputado y se explaya “Hay que rankear esas causas”.



“No tengo dudas de que claramente el componente principal es un Estado que gasta mucho más allá de sus posibilidades, y desde hace muchísimos años. Hay que ir sobre esos gastos ineficientes que tienen las finanzas públicas. Es una obligación porque se trata de administrar bienes públicos” comenta con la seguridad que le han otorgado los años de desempeño en esa función en la región de cuyo.

“Con mi plata puedo hacer lo que se me ocurra, pero con lo gastos públicos no: me tengo que agarrar a trompadas (SIC) con los proveedores para intentar pagar menos, para pedir mejores condiciones. No puedo pagar un gasto sobre el cual no hay contraprestación. Esperemos que se cumpla, en este sentido, la promesa de Massa de ir contra todos los ñoquis, de la Cámpora y la no Cámpora. De todos. Eso es una obligación para quien administra bienes de contribuyentes. Hay que ordenar esas cuentas” enfatiza Nieri.



“Acá hay que entender que las cosas cuestan: el populismo dice “regalemos la luz”. Es un problema eso, porque en principio se la “regalamos” más el AMBA que en el interior del país. Es decir regalamos donde hay menos necesidades que donde las hay. Y eso alguien lo paga. La gente tiene que entender que ese gasto alguien lo termina pagando. Le estas regalando el gas a un montón de gente y, por otro lado, el que ni siquiera tiene red gasta fortuna para comprar una garrafa” describe.

En este sentido, el Diputado mendocino, sostiene que “el populismo te corre con la “moratoria fiscal” o el “salario básico universal”, que son temas de mucho interés, necesarios” pero que no pueden ser solo palabras: “para atender a la indigencia o los adultos mayores, necesitas un Estado ordenado. Sino es mentira” afirma.

“Si el Sistema Previsional ya es hoy deficitario ¿cómo se soluciona? Emitiendo y eso no es ser justo con los jubilados de hoy que van a tener que hacer un esfuerzo adicional para poder pagarle a los futuros. Seamos franco en esta charla. Digámosle a los jubilados van a ser un poco más pobre. Tenemos que ser más trasparentes” asegura.

Sobre el cierre continúa con su análisis sobre la inflación: “La emisión es otro causal” dice y argumenta “ahí está el punto, aunque después queremos culpar a un empresario supermecadista por haber dicho lo que hace cualquiera en su negocio, sea una gran Empresa o una PyME. Los dirigentes que critican que se remarque es porque nunca tuvieron un negocio, no saben lo que es un esfuerzo para ganarse el peso. No es un maldito especulador, es alguien razonable que quiere mantener su negocio”.

La llegada de Massa

La presencia del ex Presidente de la Cámara Alta en el Gabinete Nacional amerita una mirada de Nieri, quien se apresura en aclarar que no es alguien ajeno al Ejecutivo: “Lleva (Massa) en este gobierno los mismos 30 y pocos meses que tienen en el poder. Cuesta creer eso de que nos quieren hacer sentir, como que “llega desde afuera””.

Aclarado el inciso, reflexiona sobre los dificultades que enfrenta: “En este tiempo Argentina profundizó varios problemas que, sin dudas, no son nuevos: profundizo el déficit, la deuda que tenía, la alta presión impositiva, tenía emisión, ahora es mucho más grande, lo mismo con la inflación. Los problemas que dejó Guzmán no los agravó Batakis y siguen siendo los mismos que tenemos hoy. No esperemos salvadores ni culpables en las personas. Son todos pasajeros de un mismo automóvil”.

Y en esta metáfora, Nieri, distingue que “aunque la vicepresidenta se quiera despegar del desastre diciendo que va en otro auto, son todos pasajeros del mismo”.

“Van volanteando de un lado al otro. Acá no tenemos acequias como en Mendoza, pero es un auto que se irá a la banquina si siguen así. Claramente el problema económico es fenomenal, pero sin una claridad política, salir es difícil. Primero necesitamos un plan, de adonde se quiere ir. Si no está eso con claridad, es difícil lograr consensos. A esto hay que sumar, como otra dificultad, la credibilidad del Gobierno” asegura.

¿Por qué fracasó Macri?

Sorbo de mate. Silencio. (Una vez más la imagen se asemeja al actual vicepresidente de Boca cuando acepta ser entrevistado): “Es una buena pregunta y me la hago desde hace mucho tiempo” acepta Nieri.

“Probamente no se hizo un adecuado diagnóstico de cuál era el punto de partida, se procuró dar un horizonte bastante más cercano de lo que había, que generó claramente una desilusión. El famoso segundo semestre que despues se llamó brotes verdes” ensaya en un primer análisis.



“Yo me pregunto mucho sobre él porque fracasamos como Gobierno” reitera e intenta explicárselo en voz alta: “Sabemos que es complejo el manejo de una Nación y conocemos como juegan los que hoy están en el oficialismo cuando son oposición. Porque en este punto, yo creo que nosotros si somos responsable a la hora de ser opositores, pese a poder tener una mirada crítica. En mi caso nunca vas a encontrar un tuit o un comentario o declaración irresponsable ante lo que sucede. Insisto que me pregunto mucho sobre este tema, ¿podríamos haber ido más fuerte con el famoso “shock”? Sí, pero ¿Habría llegado al final del mandato Macri? Porque sabemos cómo juega el Peronismo cando no es Poder”.

¿Se puede lograr consensos básicos con el Oficialismo?

A diferencia de otros funcionarios donde, ante este interrogante, pregonan que la charla con los “de la otra vereda” es posible o acaso un punto a intentar para salir de la crisis, Nieri responde con franqueza y sin tapujos: “Todo el mundo habla de “cerrar la grieta”, de diálogo o consenso. Pero tenemos diferencias muy grandes en la manera de pensar y eso no es una grieta, es una diferencia que no podemos zanjar”.

“Para mí, por caso, el mérito tiene valor ¿cómo hago para dialogar con alguien que el mérito no le importa? No me voy a poner de acuerdo nunca. Para mí el chico en el colegio tiene un valor, y del otro lado no hay una misma mirada. Tenemos diferencias importantes. Para mí el mérito es innegociable, y del otro lado me dicen “no creo en el mérito”. A mí no van a convencer de otra cosa, yo creo en la meritocracia y tenemos un Presidente que no. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo con eso?” dice y gesticula con sus manos abiertas y las cejas arriba.



“Es imposible lograr consenso con la oposición, porque discuten cosas que no existen. Quieren poner el mate en el aire y es lógico que se va a caer, porque existe la gravedad” dice mientras su mano izquierda mueve el recipiente argento hacia un costado de su cuerpo y amaga con soltarlo.

“En la inflación hay recetas que el mundo todo sigue como modelo. Sólo acá queremos discutirla desde otra óptica. Con un dólar caprichoso como tenemos el exportador no quiere exportar. ¿Eso es ser especulador? No lo creo. Lo mismo con el combustible, si lo ves relativamente barato y algún transportista junta de mas ¿es especulador?, si yo lo tengo de Gerente de Transporte en mi Empresa y me avisa de juntar de más porque después no habrá, lo aplaudo. Porque me hace acopiar cuando esta barato. Es un proceder lógico de todo empresario” asevera Nieri.

“El oficialismo niega la realidad, entonces no se puede lograr consenso con ese tipo de gente” culmina sin dejar dudas de su pensamiento sobre la “grieta”.

El Transporte Público de Pasajeros

Entre los interesantes Proyectos que el Diputado presentó desde que asumió su bancada, existe uno que habla sobre la creación de un Fondo Único de Asistencia al Transporte Público de Pasajeros Automotor urbano y suburbano.

“Puede ser extraño que en la charla te hable de defender el Orden Fiscal y tenga un Proyecto que los fomenta” advierte Nieri y argumenta “pero la realidad es que no se trata de sumar, sino de repartir equitativamente los que se proporcionan en torno al transporte público de pasajeros”.

«Concretamente se trata de una Federalización de ese subsidio, metemos toda la plata y vemos en función de algunas variables hago una distribución por jurisdicciones. No se pone ni un peso más, pero si una manera más justa de repartirlo».

“Debemos eliminar la inequidad que existe entre el AMBA y el resto del país en cuanto a la distribución actual de los subsidios al transporte de pasajeros”, argumentó

“Para el interior la realidad es muy diferente y dispar, los aportes nacionales cubren en promedio el 32% de los costos, los usuarios entre el 30% y el 50 %, y el resto es solventado por la jurisdicción provincial y/o municipal” sostuvo y agregó “los usuarios del interior del país llegan a pagar hasta un 350% más de tarifa que en el AMBA por la misma prestación”.

«Este proyecto busca federalizar la distribución de recursos sin generar nuevos impuestos, muchas provincias van a acompañarnos” sentenció.

Federalismo

Parada obligada para quienes se atreven al micrófono de NCN y, sobre todo, si representa al interior. Lograr una reforma en la Ley de Coparticipación es un tema pendiente y una pregunta necesaria, porque acaso son (los políticos) los actores responsables de que esto pueda ocurrir algún día.

“Es una torta y hay una provincia que es una gran ganadora y va a tener que firmarte que le va tener que ceder a otra y eso es un problema” se lamenta Nieri al momento de explicar por qué todavía no hay avances en este tema trascendental para la economía global y regional de la Argentina.



“Acá Buenos Aires y Mendoza son las grandes perjudicadas. En esa distribución está el problema, necesita una gran revisión integral del sistema impositiva, que te permita discutir esta Ley. Creo que se necesita un liderazgo político fuerte para lograr esa reforma. Siempre nos comprometemos y después no lo logramos. Creo que se perdió una gran oportunidad cuando, en los últimos años, hubo un aumento de la masa coparticipable que hubiera permitido con ese crecimiento de modificar la distribución secundaria, donde en valores absolutos nadie pierda y en valores relativos poder hacer algo más justo” competa.

Para NCN por Juan José Postararo