El Reino Unido alcanzó en julio un récord de 10,1% de inflación interanual

El Reino Unido registró en julio una inflación interanual del 10,1%, frente al 9,4% registrado en junio, representado el mayor incremento de precios desde 1982, informó la oficina nacional de estadística británica.

El organismo indicó que se trata de la mayor alza de la inflación interanual registrada en un mes de la serie histórica actual, que comenzó a regir en enero de 1997, según la agencia DPA.

La inflación mensual registró un aumento del 0,6%, después de haberse mantenido estable en junio.

Por su parte, el índice de precios subyacente, que excluye la volatilidad de los precios de la energía, alimentos, alcohol y tabaco aumentó 6,2% en los últimos 12 meses hasta julio, por encima del 5,8% registrado en junio.

Al respecto, el Banco de Inglaterra advirtió que el aumento de la inflación podría superar el 13% en el cuarto trimestre de 2022 y mantenerse en niveles muy elevados durante gran parte de 2023, mientras que la entidad prevé que la economía entrará en recesión «a partir del cuarto trimestre de este año».

Asimismo, la inflación interanual de la zona euro se situó en julio en el 8,9%, frente al 8,6% registrado en junio.

