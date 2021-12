El Reino Unido alcanzó un nuevo récord de 88 mil contagios diarios

El Reino Unido, uno de los países más afectados por el coronavirus, registró hoy un brote de más de 88.300 casos en 24 horas, un récord desde el inicio de la pandemia.

El Ministerio de Salud del Reino Unido confirmó el nuevo récord de contagios diarios de 88.376 en las últimas 24 horas, un día después de constatar el último pico de casos, más de 78.600 y en momentos donde se teme que la variante Ómicron avance con gran rapidez.

Los últimos datos proporcionados por las autoridades sanitarias británicas elevaron el cómputo global hasta los 11.097.851 infectados desde que comenzó la pandemia.

Antes de estos dos récords, el pico más alto se confirmó el 8 de enero, un total de 68.053.

Además, 146 personas murieron a causa de la Covid-19 en el último día, por lo que los fallecidos por la enfermedad desde que comenzó la pandemia en el país europeo son ya 146.937, informó la agencia de noticias Europa Press.

El primer ministro británico, Boris Johnson, afirmó que su Gobierno no quiere decirle a la población qué hacer con sus actividades sociales durante las fiestas, pero reiteró que los ciudadanos deben ser «cautelosos» en las próximas semanas ante el avance del coronavirus.

En declaraciones a la prensa en un centro de vacunación en Kent, al sur de Inglaterra, el primer ministro negó también que estuviera imponiendo una especie de confinamiento en silencio y aclaró que la situación es «muy diferente» a la del año pasado, debido a la protección adicional de las vacunas y la capacidad de realizar testeos, afirmó.

#OmicronVariant latest information

1,691 additional confirmed cases of the #Omicron variant of COVID-19 have been reported across the UK.

Confirmed Omicron cases in the UK now total 11,708. pic.twitter.com/lJW3Eh2mvc

— UK Health Security Agency (@UKHSA) December 16, 2021