El Reino Unido le dará a Ucrania misiles de largo alcance para la guerra con Rusia

El Reino Unido anunció este miércoles que entregará misiles de largo alcance a Ucrania para resistir la invasión rusa, con lo que será el primer país en hacerlo.

En una intervención en la Cámara de los Comunes del Parlamento, el ministro de Defensa, Ben Wallace, dijo que la decisión era en respuesta a la «continua agresión» de Rusia.

«El Reino Unido va a entregar misiles Storm Shadow a Ucrania», declaró el encargado de Defensa en el Gobierno del primer ministro Rishi Sunak.

Estos misiles de crucero tienen un alcance de más de 250 kilómetros, más que cualquier otro armamento suministrado a Kiev hasta ahora por los países occidentales, dijo.

Estas armas dan a Ucrania «mejor oportunidad de defenderse de la continua agresión de Rusia, especialmente de los ataques deliberados contra la infraestructura civil ucraniana, que son contrarios al derecho internacional», afirmó el ministro británico.

📸 Pasha is one of over 10,000 Ukrainian recruits who have trained on the UK-led INTERFLEX training programme.

👉 Watch Stacey Dooley: Ready For War? on BBC iPlayer to hear about his experience: https://t.co/CiwOKLOGff pic.twitter.com/aHj9pGr1Ry

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 11, 2023