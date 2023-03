El Reino Unido y la UE adoptaron un nuevo acuerdo comerciales para Irlanda del Norte

El Reino Unido y la Unión Europea (UE) adoptaron este viernes formalmente su nuevo acuerdo sobre los acuerdos comerciales posteriores al Brexit que rigen en Irlanda del Norte, un tema que generó asperezas internas y también entre Londres y Bruselas.

El ministro de Relaciones Exteriores británico, James Cleverly, y el vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, firmaron el denominado «marco de Windsor» en Londres.

«Lo veo como la apertura de un nuevo capítulo», declaró Sefcovic a la agencia de noticias AFP.

«Estamos dando un nuevo impulso positivo a la relación entre la UE y el Reino Unido», consideró, esperando «abrir nuevas vías en los ámbitos político y económico para una mayor cooperación».

«Creemos que, con este nuevo marco en vigor, estamos abriendo nuevas oportunidades para la población y las empresas de Irlanda del Norte», agregó.

We’ve formally adopted the Windsor Framework.

This delivers on our commitment to the people of Northern Ireland.

Great to see you in London, @MarosSefcovic 🇬🇧🇪🇺 pic.twitter.com/zX8YhzjvNB

— James Cleverly🇬🇧 (@JamesCleverly) March 24, 2023