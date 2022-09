El relator deportivo Sebastián Sellaro participó de la última función del templo “La Bombonera en el Renzi

El pasado miércoles, fue la última función de la película » La Bombonera» en el Cine Teatro Municipal Renzi, documental que narra, a través de la mirada de los Xeneizes, la historia del mítico estadio del Club Atlético Boca Juniors, «Alberto J. Armando». Bajo la dirección de Leandro Baquela y las entrevistas de Mayra Ferrari y Sebastián Sellaro.

En esta oportunidad, estuvo presente el relator deportivo Sellaro donde efectúo sorteos y regalos sorpresas, quien además manifestó: “Me siento muy contento de estar en la ciudad, no pude venir para la primera función pero si para la última, me siento afortunado. Hace 22 años que tengo la dicha de relatar a Boca por todo el país”.

Asimismo, dijo que, “En cada uno de los lugares que visito, me hago de muchos amigos con quienes disfrutan de Boca y saben de la grandeza del club”.

“El día que conocí la cancha me enamoré para siempre como así también el día que fui seleccionado para protagonizar la película La Bombonera, fue un sueño”, agregó.

Ademas, explicó que, “Es algo llamativo, novedoso y creo que no existe otro estadio que tenga una película; es merecido porque el estadio tiene mística, temple, es icónico, es algo que representa al mundo y el mundo quiere conocer”.

“Agradezco a Leandro Baquela, director de la película por la confianza dispensada y agradecer a todo el equipo de trabajo ya que juntos pudimos hacer realidad un sueño para toda la gente de Boca”, finalizó.