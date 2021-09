El Renzi renueva su cartelera con dos estrenos internacionales para septiembre

El Cine Teatro Renzi de la ciudad de La Banda renueva su cartelera desde el jueves 3 hasta el miércoles 8 con el nuevo estreno de Marvel “Shani-Chi”, la película de acción “Justicia Implacable” y como parte del Espacio Incaa “Bandido”.

Respetando las restricciones y cuidados sanitarios cada función se realiza con capacidad limitada del 70%, sugiriendo la compra anticipada de entradas desde las 14 horas en las instalaciones del cine o través de la página web www.cinerenzi.com

El precio general de las entradas es de $350, el promocional de lunes a miércoles de 2 por $500 y del Espacio Incaa $90.

“Shani-Chi” se proyectará todos los días a las 19:30. Esta nueva entrega de Marvel presenta a Shang-Chi, un superhéroe con un pasado que quiere dejar atrás, es que su padre forma parte de una red criminal muy peligrosa de la que no quiere saber nada pero de la que no podrá huir para siempre. Porque su padre es el verdadero Mandarín una de las personas más poderosas del mundo, gracias a los diez anillos que le han dado poder a él y a su familia. Shang-Chi no dejará que esta vez su padre finalice sus planes y se enfrentará a él de una vez por todas.

“Justicia Implacable” se presentará en los horarios de 21:45 y 23:50. El film cuenta la historia de H (Jason Statham) un conductor frío y misterioso de un camión blindado que transporta millones de dólares todos los días en la ciudad de Los Ángeles. Cuando unos asaltantes sin identificar roben su blindado, terminará a los tiros con la vida de todos ellos. Será entonces cuando sus corruptos compañeros comiencen a pensar que H desea que roben en sus vehículos. La verdad saldrá a la luz cuando se conozca que el hermano pequeño del protagonista, murió durante uno de estos robos y éste busca venganza.

“Bandido” se podrá ver todos los días a las 18. Muestra la historia de Roberto Benítez, conocido artísticamente como Bandido, es un cantante de música popular que, pasando la mediana edad, entra en una crisis estética. Entonces su carrera se estanca. Bandido es víctima de una situación delictiva y vecinos acuden al lugar para ayudarlo, entre ellos Rubén, un viejo amigo que lo acompañó en sus primeros años de carrera. Bandido tendrá en su horizonte una nueva oportunidad de encontrarse consigo mismo y con su más anhelada pasión.

Por último, la animación infantil “Patrulla Canina” en los horarios de las 15 y las 16.30. La Patrulla Canina está en racha. Cuando Humdinger, su mayor rival, se convierte en alcalde de la cercana Ciudad Aventura y empieza a causar estragos, Ryder y los heroicos cachorros se ponen en marcha para enfrentarse a este nuevo desafío.