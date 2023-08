El respaldo de la diputada Vidal a Larreta enojó a Macri y al sector de Bullrich – NCN

El jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio (JXC), Horacio Rodríguez Larreta, sumó el apoyo explícito de María Eugenia Vidal a su postulación, lo que reavivó la interna con el sector de su contrincante Patricia Bullrich, a once días de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto.

Mi voto Formo parte del PRO desde su fundación, hace más de 20 años. Un partido que nació de la mano de los argentinos que queríamos ser protagonistas de nuestro futuro. Y que se sustenta hoy gracias a los que creemos que sí se puede cambiar la Argentina, y que este cambio… pic.twitter.com/knPKjnrAr7 — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) August 2, 2023

Ayer, la diputada nacional María Eugenia Vidal, que para estas elecciones se había presentado como precandidata presidencial y luego declinó su postulación, anunció por redes sociales su respaldo a Larreta.

«Voto a Horacio porque estoy convencida de que hoy es lo mejor para la Argentina», aseguro Vidal tras indicar que conoce al jefe de Gobierno porteño hace 27 años, a la vez que elogió su capacidad de trabajo.

«Durante 27 años, lo vi trabajar de lunes a domingo, desde las 6 de la mañana hasta la noche tarde. No un día, no una semana, no unos años; siempre”, afirmó la exgobernadora bonaerense.

«La Argentina necesita un Presidente que trabaje y no pare de trabajar. Un Presidente preparado y con experiencia. Un Presidente que crea en el valor de los equipos”, expresó Vidal.

Por su parte, Larreta respondió el posteo de Vidal, también por redes sociales, al sostener que tratará de “honrar el voto” de quienes lo elijan en las próximas elecciones.

«Voy a honrar tu voto y el de cada argentino que me dé su confianza para sacar nuestro país adelante. Me hace muy feliz contar con vos”, replicó Larreta tras las palabras de apoyo de Vidal.

«Nos preparamos toda la vida para este momento, tenemos la experiencia, los equipos, el empuje y la convicción de que el cambio es posible. Y hoy me pone muy contento saber que lo vamos a hacer juntos», concluyó el precandidato presidencial de JxC.

Para Macri, «ha desdibujado su perfil»

El expresidente criticó a Vidal al afirmar que «ha tomado varias decisiones sucesivas en las cuales ha desdibujado su perfil».

«Lo mejor en la vida es hacer lo que uno dice. Y, lamentablemente, siento que María Eugenia ha tomado varias decisiones sucesivas en las cuales ha desdibujado su perfil», dijo durante una recorrida por la ciudad bonaerense de San Nicolás, según informaron medios locales de prensa.

Durante esa visita, Macri se manifestó sobre el texto que ayer por la mañana publicó en sus redes Vidal, quien anunció que su voto en la interna de JxC será para Larreta, al afirmar que está «convencida de que hoy es lo mejor para la Argentina».

«No lo veo como una sorpresa, dada la relación de tanto tiempo que tienen Larreta y Vidal, que se apoyen recíprocamente. Pero también lo escuché a (el diputado Cristian) Ritondo. Tiene razón en estar desilusionado», resaltó Macri, en alusión a los dichos de uno de los bullrichistas -el exministro de Seguridad bonaerense de Vidal- que salieron a cruzar a la diputada al conocerse su decisión.

El fundador del PRO, que hasta ahora se mantiene neutral y evita expresar públicamente un respaldo a algunos de los competidores de JxC, había sido el único dirigente de peso que acompañó hace unos meses a Vidal en la inauguración de lo que iban a ser sus oficinas de campaña presidencial en el barrio porteño de Retiro, hasta que luego la exgobernadora decidió dar de baja su postulación.

El sector de Bullrich salió a cuestionar

El respaldo de Vidal a Larreta tuvo inmediata repercusión en las filas de Patricia Bullrich, la adversaria de Larreta rumbo a las PASO del próximo 13 de agosto.

El diputado nacional Cristian Ritondo, quien al comienzo de la carrera electoral respaldaba a Vidal como candidata presidencial y de hecho sonaba como su candidato a gobernador bonaerense, dijo que está “desilusionado” por la elección de la exmandataria provincial, de la cual fue ministro de Seguridad.

«Me sorprendió y, en parte, me desilusionó. Le he expresado personalmente que estoy muy en desacuerdo con esa decisión. He trabajado con ella en batallas importantes en la provincia de Buenos Aires, pero estoy convencido que hoy la persona con carácter para liderar esas batallas es Patricia Bullrich”, afirmó Ritondo en diálogo con radio Continental.

Además, Ritondo aseguró que no tiene dudas acerca de que el expresidente Mauricio Macri considera que «el cambio nítido y profundo» en el PRO «lo representa Bullrich”.

Asimismo, en un mensaje que envió a su equipo político, y al que accedió la agencia Télam, Ritondo agrega: “Le creí (a Vidal) cuando dijo que se iba a mantener neutral porque era lo mejor para el espacio, y me sorprende este cambio de su parte”.

Asegura también que “gran parte de quienes trabajamos con María Eugenia, hoy acompañamos a Patricia (Bullrich) y Néstor (Grindetti), porque consideramos que representan el tipo de liderazgo que el país y la provincia necesitan para el momento que vivimos los argentinos y Mauricio Macri apoya esa idea”.

“No importan los acuerdos internos sino lo que la gente elige y la gente quiere un cambio profundo y con fuerza. Y hoy cada uno de ustedes tiene que mostrar nuestro compromiso con Patricia y la lealtad a nuestra palabra .Vamos con todo. Somos el cambio o no somos nada”, concluyó Ritondo el mensaje interno, a tono con el eslogan de la campaña de Bullrich.

Otro de los dirigentes bullrichistas, el legislador porteño Juan Pablo Arenaza, calificó a Vidal como «la empleada del mes».

«La más bonaerense, la más porteña, la más neutral y al final de nuevo la empleada del mes. Sin comentarios», escribió Arenaza en Twitter.