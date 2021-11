El resurgimiento de la pandemia en Europa podría sumar 700.000 muertes

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó que el resurgimiento de la pandemia de coronavirus en Europa podría provocar 700.000 muertes adicionales de aquí a marzo si la tendencia actual continúa, superando los 2 millones en el continente.

Según explicó la OMS en un comunicado «cabe esperar» que los servicios de cuidados intensivos se vean bajo presión alta o extrema «en 49 de los 53 países que componen la región Europa de aquí al 1° de marzo de 2022″ y que «los muertos acumulados contabilizados superen los 2,2 millones de aquí a la primavera», informó la agencia de noticias AFP.

Actualmente, en la región han muerto 1,5 millones de personas debido al coronavirus.

La OMS Europa, que tiene su sede en Copenhague, Dinamarca, también informó que se viene registrando una disminución de la protección contra infecciones y enfermedades leves a través de las vacunas, y señaló que debe aplicarse una tercera dosis de refuerzo a las poblaciones más vulnerables o que están en la primera línea del virus.

El anuncio contrasta con declaraciones previas de la sede internacional de la agencia de salud de la ONU en Ginebra, que en repetidas oportunidades ha llamado a frenar la aplicación de terceras dosis hasta fin de año para que esas vacunas puedan usarse en decenas de países en desarrollo en las que los fármacos contra el coronavirus escasean.

Thank you Prime Minister @sanchezcastejon & #Spain 🇪🇸for your leadership & generosity to donate 30 million #COVID19 vaccine doses through the “vaccines for all initiative”. We call on all countries to follow your lead & work together for #VaccinEquity & to end the pandemic. pic.twitter.com/XGP2gsGenO

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 22, 2021