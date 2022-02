el retorno de EEUU a su antigua política en Medio Oriente

El respaldo de Estados Unidos a la solución de los «dos Estados», reiterado esta semana por el secretario de Estado, Antony Blinken, representa el regreso de la Casa Blanca a su tradicional política en Medio Oriente, dejada de lado por el expresidente Donald Trump.

Sin embargo, el primer ministro de derecha israelí, Naftali Bennett, se opone firmemente a esta fórmula diplomática, avalada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Esta semana, siguiendo la vieja línea de los demócratas, Blinken convocó el lunes a poner en marcha la iniciativa de los «dos Estados», durante una conversación telefónica que mantuvo con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abbas.

Blinken exhortó a mejorar la vida de los palestinos de manera tangible, mientras que Abbas reiteró la necesidad de detener los asentamientos y el «terror de los colonos» en los territorios ocupados.

El 21 de mayo de 2021, tres meses después de que Joe Biden iniciara la presidencia de Estados Unidos, Blinken viajó por primera vez a Medio Oriente, días después de que se alcanzara un alto el fuego negociado con Egipto para terminar con los bombardeos israelíes de la Franja de Gaza, y el lanzamiento de cohetes por parte de Hamas hacia Israel.

El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken. Foto archivo.

El secretario de Estado norteamericano se reunió con el ex primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y luego viajó a la ciudad de Ramallah, en la ocupada Cisjordania, para reunirse con Abbas.

Un día después de esta visita, Biden expresó su apoyo a la solución «de dos Estados», pero advirtió que no habrá paz en Medio Oriente hasta que se reconozca el derecho de Israel a vivir como un Estado independiente.

Desde entonces, el clima en la región no ha variado mucho, y los viejos problemas resurgen a diario entre israelíes y palestinos.

El miércoles, la organización Amnistía Internacional (AI), con sede en Londres, acusó a Israel de llevar a cabo una política de «apartheid» contra los palestinos, en un informe que fue alabado por la ANP, pero tachado de «falso» por Gobierno israelí.

Este calificativo, utilizado en Sudáfrica para describir la discriminación racial, ya había sido usado por Human Right Watch (HRW), con sede en Washington, y otras ONGs palestinas e israelíes el año pasado para referirse a los descendientes de los palestinos que continuaron en sus tierras tras la creación de Israel en 1948.

En su informe, de 211 páginas, AI menciona que la «incautación israelí de tierras y propiedades palestinas, asesinatos, torturas, traslado forzoso de personas y negación de la ciudadanía, son algunos de los martirios a los que las autoridades de Israel someten a millones de palestinos».

Our official new report looks at the decades-long suffering of Palestinians under Israel’s rule. We’ve concluded that Israel’s treatment of Palestinians throughout Israel & the Occupied Palestinian Territories amounts to apartheid.

Read for yourself. https://t.co/ghC8mU8VXH

— Amnesty International (@amnesty) February 1, 2022