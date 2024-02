El rey Carlos III de Inglaterra, enfermo de cáncer, se encuentra ‘muy bien’

El rey Carlos III de Inglaterra «se encuentra muy bien dadas las circunstancias», afirmó este jueves su esposa, la reina Camila, mientras participaba en el primer acto público en la catedral de Salisbury, a días de que se informara que el monarca fue padece un tipo de cáncer, que no fue especificado.

«Estamos muy conmovidos por todas las cartas y mensajes que hemos recibido, lo cual es muy alentador», añadió Camila, quien continúa con normalidad sus compromisos públicos.

La reina consorte participó en la catedral de la ciudad inglesa de una velada musical, para celebrar la labor de algunas organizaciones benéficas locales.

Durante la visita de la reina, Carlos permaneció en la residencia rural de Sandringham, en el este de Inglaterra, donde los monarcas se trasladaron el martes.

Carlos III, de 75 años, inició el lunes su tratamiento contra un tipo de cáncer no especificado, menos de 18 meses después de acceder al trono.

Wishing His Majesty a full and speedy recovery.

I have no doubt he’ll be back to full strength in no time and I know the whole country will be wishing him well. https://t.co/W4qe806gmv

— Rishi Sunak (@RishiSunak) February 5, 2024