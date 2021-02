El rol inédito de los militares y un premier debilitado impulsan la nueva crisis – Télam

Este involucramiento de las fuerzas militares en la vida poltica es una novedad en un pas que desde su segunda independencia hace 30 aos atraves varias crisis de Gobierno y revueltas

Armenia est envuelta en una crisis sin precedentes por el rol de las fuerzas militares, que a diferencia de conflictos anteriores esta vez se involucraron en la vida poltica del pas, aunque hasta el momento solo mediante declaraciones y sin presencia en la calle, pese a la denuncia de un intento de golpe de Estado realizada este jueves por el primer ministro Nikol Pashinin, indicaron analistas consultados por Tlam.

Las protestas contra el premier fueron en aumento desde noviembre pasado cuando Armenia firm la derrota en una guerra de seis semanas con Azerbaiyn por Nagorno Karabaj, un enclave de mayora armenia dentro del territorio que el mundo reconoce a Azerbaiyn y en disputa desde que la cada de la Unin Sovitica dej fronteras muy difusas en la regin y un sinfn de reclamos independentistas.

En virtud del acuerdo, una parte importante del territorio que estaba en manos de separatistas armenios volvi a control azerbaiyano, as como varias reas situadas fuera de la regin.

La oposicin culp a Pashinin, un experiodista sin carrera militar, por varios errores en la conduccin de la ltima escalada armada del conflicto y hasta fue acusado en la Justicia por “traicin a la patria”, mientras en las calles se multiplicaban las manifestaciones para pedir su dimisin.

Fuentes armenias que no quisieron identificarse para evitar interferir en asuntos internos precisaron a Tlam que previo a la guerra ya haba un descontento general con el premier ante el crecimiento de la pobreza, el aumento de la desocupacin y los ataques a la Iglesia Apostlica armenia, muy importante para el pueblo ya que fue la institucin que preserv la nacionalidad durante los siglos de ausencia de un Estado propio.

Dos hechos debilitan hoy a Pashinin frente al poder tradicional armenio, a ms de dos aos de llegar al Gobierno como cabeza de las protestas contra una lite poltica acusada de corrupcin: es la primera autoridad importante del pas que no tiene un vnculo personal o poltico fuerte con Nagorno Karabaj y no lo respalda un partido poltico, sino una alianza de agrupaciones surgidas originalmente como organizaciones civiles.

Pashinin despidi al nmero dos del Estado Mayor, Tigran Jachatrian, lo que provoc la reaccin de unos 40 oficiales militares que a travs de una declaracin exigieron su renuncia.

El conflicto con Azerbaiyn, pas vecino que cont con el decisivo apoyo de Turqua -un declarado rival de Armenia que an no reconoce el genocidio armenio de principios de siglo XX- no solo gener enojos por la rendicin, sino por las consecuencias que sta dej: a ms de tres meses del alto el fuego todava se desconoce la situacin de algunos prisioneros de guerra que no volvieron al pas y hay una escasa informacin de los muertos y desaparecidos.

La gota que rebals el vaso en Armenia fue la reciente entrevista en la que Pashinin dijo que los misiles rusos de los sistemas Iskander “no detonaron del todo o lo hicieron al 10%” en Nagorno Karabaj en los combates con Azerbaiyn.

Esto cay muy mal en el Ejrcito armenio, que mantiene una buena relacin con sus pares rusos y que ven su presencia como fuerza de paz en Nagorno Karabaj como una contencin ante el apetito declarado de ms tierras por parte de Azerbaiyn, confi un dirigente de la dispora armenia a esta agencia.

El nmero dos del Estado Mayor, Tigran Jachatrian, se burl de las declaraciones y, como represalia, el premier lo despidi, lo que provoc la reaccin de unos 40 oficiales militares que a travs de una declaracin exigieron la renuncia de Pashinin.

Este involucramiento de las fuerzas militares en la vida poltica es una novedad en un pas que desde su segunda independencia hace 30 aos atraves varias crisis de Gobierno y revueltas, algunas de las ellas muy violentas.

“Nos acercamos a una crisis sin precedentes que amenaza la integridad de las relaciones cvico-militares normalmente estables”, dijo Richard Giragosian, director del Centro de Estudios Regionales, un think-tank con sede en la capital Erevn, al canal France 24.

Pashinin analiz esta reaccin del Ejrcito como un “intento de golpe de Estado” y convoc a sus seguidores a manifestarse en la calle. La oposicin hizo lo mismo, pero para exigir su renuncia.“Vemos que el primer ministro est reaccionando de forma exagerada”, analiz Giragosian.

“Hablar de golpe de Estado tiene una connotacin muy negativa, sobre todo en Amrica Latina”, indic un analista a Tlam comparando la diferencia de los escenarios.

Ms all de esta situacin el conflicto existe y una llave que abra la puerta a una salida pacfica la tiene la influyente Iglesia Apostlica, que pidi a las fuerzas polticas que lleven a cabo “negociaciones por el bien de la patria y del pueblo”.

El dilogo tambin puede ser impulsado por el presidente de Armenia, Armen Sargsian, que en una repblica parlamentaria, tiene un rol ms protocolar que ejecutivo.