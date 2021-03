El saldo comercial con Brasil volvió a ser superavitario en febrero – Télam

El supervit comercial acumulado en 2021 alcanz los US$ 150 millones

La balanza comercial bilateral con Brasil registr un supervit de US$ 130 millones en febrero y acumul el segundo mes consecutivo de balance positivo, despus de ocho meses seguidos en rojo, producto de un fuerte avance de las exportaciones del 17,6% interanual y un leve retroceso de importaciones del 5,2%

De esta forma, el supervit comercial acumulado en 2021 alcanz los US$ 150 millones, ms de cinco veces mayor al observado en el mismo perodo del 2020, mientras que el total comerciado alcanz los US$ 1.650 millones en febrero, un 5,9% ms que igual mes de 2020.

Tambin fue el segundo mes consecutivo de aumento en el flujo comercial que, luego de una fuerte cada de importaciones por las sucesivas devaluaciones en 2018, volvi a resentirse por los efectos de la pandemia, encadenando as casi dos aos y medio de cadas.

“Sin embargo, con la recuperacin que estn experimentando ambas economas, el flujo comercial bilateral creci 6% i.a. en febrero y acumula un alza de 13% i.a. en el primer bimestre del ao”, seal un informe de Ecolatina en base a datos del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil.

Esta variacin “se ubica por arriba del incremento del flujo comercial de Brasil con el resto del mundo (+10% i.a.), sealando que hubo una mejora en la relacin comercial luego de un ao pandmico”, agreg el informe.

En lo que va del 2021, la evolucin favorable en el intercambio comercial para la Argentina estuvo traccionada principalmente por un crecimiento del 18% de las exportaciones en comparacin al mismo perodo de 2020, sobre todo a partir de un mayor impulso de los bienes de origen industrial.

Despus de tocar mnimos histricos en 2020, la participacin de productos argentinos en el mercado brasileo fue creciente en el primer bimestre al superar el 5% del total, lo cual implic un aumento de 0,5 puntos porcentuales con respecto al promedio del ao previo.

“El fortalecimiento de este vnculo implica un mayor potencial para la industria de exportacin, ya que nuestro principal producto de venta son manufacturas de origen industrial relacionadas con el complejo automotriz”, detall Ecolatina.

En relacin a los destinos, Argentina se posicion en tercer lugar entre los mayores proveedores de Brasil, detrs de China (US$ 3.311 millones) y Estados Unidos (US$ 2.050 millones), mientras que, entre los principales compradores de Brasil, Argentina tambin se ubic tercera, detrs de China (US$ 4.839 millones) y Estados Unidos (US$ 1.705 millones), segn datos de la Cmara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).