El «santo sudario» peronista expuesto en una galería de arte en Recoleta

En la galería porteña Herlitzka+Faria se inauguró Bajo el mismo cielo, una exposición del artista plástico Martín Weber. Allí se exhibirán una serie de cuadros –agrupados con el nombre de Días peronistas– que a la vista se tratan de una serie de obras rectangulares, apaisadas y que contienen manchas irregulares en tonos azules “agrupadas o dispersas, más intensas o más tenues, más o menos saturadas (…)dispuestas en una escala que recorre distintas gradaciones del azul de Prusia”, gráfico Paula Bertúa investigadora adjunta Conicet y curadora de esta muestra. Estas piezas se realizaron aplicando una técnica de cianotipia sobre una serie de fotografías tomadas a los seis vidrios laminados –blindex– que protegían el féretro de Perón, y que fueron violentados en junio de 1987 cuando al cadáver del ex presidente se le amputaron y robaron las manos. Para acceder a esos vidrios que están bajo custodia en el Museo de la Policía, Weber logró que el juez de la causa lo autorice a realizar las imágenes que sirvieron para lograr el efecto deseado –desde lo técnico– sumado a la intencionalidad artística buscada por Weber. El resultado, sobre todo el que se observa en una de las obras (foto), parece un “sudario”. Si se tiene en cuenta que el manchón azul central demarca el agujero por el que se extrajeron las manos de Perón, el resto de las manchas azules logradas por la técnica de cinotipía descubren el resto de cuerpo.

AmCham e IDEA: del silencio de ayer a la sobreactuación de hoy

En lo que va de 2022, la ampliación de miembros de la Corte Suprema unificó a AmCham, IDEA y Juntos por el Cambio en la preocupación de que se haga efectiva en la presente gestión. Que el último grupo la mencione con argumentos que se licúan al instante es lógico. Imposible que sobre este punto resulten creíbles cuando aceptaron sin protestar que durante la gestión de gobse pusiera por decreto –es decir, infringiendo la ley– a los dos jueces que finalmente ingresaron en la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. Cabe aclarar que ambos jueces también aceptaron infringir dicha ley de acceso al máximo tribunal, una paradoja que da cuenta de cómo las ambiciones personales bajan la vara de los escrúpulos para logra un fin personal. Pero en el caso de AmCham e IDEA, en un punto le cabe casi la mirada desconfiada respecto de su presente sobreactuación de esta nueva “preocupación” por la ampliación de la Corte Suprema, siguiendo el mecanismo legal para la votar ese aumento de números y la elección de sus posibles miembros. En 2016, cuando Mauricio Macri intentó lo mencionado, AmCham e IDEA se llamaron a silencio y ni siquiera emitieron comunicado alguno. A buen entendedor…

Expo coral a cargo de mujeres artistas en la embajada de Brasil en Argentina

La pandemia del coronavirus ya está en un plano distante pero en ese período de aislamiento sanitario, se generaron acciones como la que se inauguró hace unos días en Espacio Cultural del Palacio Pereda de la Embajada de Brasil – en Recoleta–, en el marco del bicentenario de la independencia del país vecino. Y también en otro espacio del microcentrp porteño, El Obrador Centro Creativo. En este caso dicha acción es un hecho artístico de construcción colectiva que con bajo del nombre de Territorios en Polifonía, reúne a trece artistas mujeres de Brasil, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y Paraguay que desde sus respectivas geografías y ante la emergencia sanitaria que obligó el coronavirus se organizaron para producir y hacer aunque sea a la distancia obras que en algún momento pudieran circular, ya sin las barreras que durante casi dos años tuvo el mundo. Estas trece artistas se unieron para producir “obras en diálogo” desde sus hogares y a través de plataformas digitales.

El embajador de Brasil, Reinaldo Salgado con las artistas plásticas de Territorios en Polifonía.

Territorios en Polifonía es la tercera muestra de arte que se realiza en el mencionado espacio de la residencia del embajador de Brasil en Argentina. La apertura reunió a personajes de la escena artística local con integrantes diplomáticos además de los anfitriones brasileños, y en boca del embajador Reinaldo Salgado una consigna que por más que se repita no deja de ser verdadera, “la importancia de la construcción de puentes culturales a través del arte”. Fuera de lo formal del acto propiamente dicho, el laberinto que genera el espacio que la embajada destina a la muestra permite una observación en detenimiento de las mismas. Si bien toda contemplación artística es por demás subjetiva, de las piezas dispuestas hay una en particular que por su concepción y propuesta, podría decirse que se destaca; y es Livro Latinoamericano 2020-2021 de la artista brasileña Gabriela Noujaim. La misma es una obra interactiva y lúdica: dentro de una caja abierta hay páginas sueltas que a simple vista, algunas muestran algo, otras nada; pero iluminadas por el espectador por una linterna puesta para tal fin, descubren “la obra dentro de la obra” y así se completa el círculo.

Dos a quererse

Patricia Bullrich, Javier Milei y el celestino Emilio Monzó.

Cada vez hay más puntos en común ente Patricia Bullrich y Javier Milei, sobre todo del intento de asesinato a Cristina Kirchner. Que los une un discurso violento y agresivo no era novedad porque forma parte de sus respectivos ADN; ahora se amalgamaron en negarse a manifestar repudio alguno ante ese hecho. Con tal de ganar, se sabe, Bullrich es capaz de cualquier cosa, sus cambios de camisetas ipartidarios son prueba de ello. Por eso, desde el larretismo e incluso desde la Coalición Cívica observan cómo hará Emilio Monzó para atraer a Milei a ese redil bullrichesco. Si bien la falacia de estar contra “la casta” ya no se la cree ni el violento ex mediático, esos observadores quieren saber cómo explicaría a sus seguidores unirse a la hoy preferida de Macri quien tiene de armador político a Monzó “el señor rosca” o para la mirada borrosa de Milei un claro ejemplar de la casta.

Los cien elegidos de las artes visuales argentinas.

¡Arte, arte, arte! . Esa repetición oral que salió en algún momento de boca de Marta Minujín para esquivar preguntas aburridas y también para reafirmar qué es lo que a ella más le interesa. Así sin proponérselo, sumó un sello a su colorida personalidad y resumió en esas tres palabras una consigna positiva. Y esto “las artes visuales argentinas” es lo que eligió Fundación Konex para armar lo que, según su jurado, son las cien personalidades destacadas de la década de la escena local, divididas en veintiún disciplinas . También hubo un espacio para el homenaje a figuras de ese universo fallecidas durante el período que engloba la mencionada década. La fundación los llamó “los y las involvidables: Norberto Gómez, Jorge Gumier Maier, María Juana Heras Velasco, Gyula Kosice, Margarita Paksa, Alejandro Puente, Juan Carlos Romero, Guillermo Roux, Graciela Sacco y Clorindo Testa. Y se reservó un Konex de Honor por personalidad sobresaliente al “papá de Mafalda”: Quino o Joaquin Lavado, según su DNI. “Por segunda vez tengo el honor de que el doctor Luis Ovsejevich me invite a presidir el Gran Jurado de los Premios Konex a las Artes Visuales”, dijo Luis Felipe Noé en la ceremonia de entrega que se hizo en el Centro Cultural Konex. Y luego relató de particular forma la sucesión de causales que lo hicieron estar en ese puesto. “Fui presidente en 2012 por haber ganado el Konex Brillante en el 2002, junto a Víctor Grippo, quién falleció ese mismo año. El hecho de que esté aquí nuevamente se debe a que León Ferrari y el arquitecto César Pelli –quienes ganaron el Konex Brillante en el año 2012– murieron en el transcurso de estos diez años. Es así que he aceptado esta labor, aún cuando ya hace más de treinta años no quiero ser jurado de salones ni premios especiales. Sin embargo, hago una excepción con el Premio Konex porque se basa en el reconocimiento a las trayectorias artísticas personales y colectivas, lo cual me parece muy justo que exista.” Para llegar a la cifra de cien personalidades, el jurado revisitó y analizó la obra de , según dijo Luis Ovsejevich –presidente de la fundación anfitriona–, unos mil doscientos personas dedicadas a las artes visuales tomado esto como un concepto muy amplio. “Creo que es muy oportuna la diversidad de disciplinas sabiendo que las mismas están cada vez más entrelazadas, que sus fronteras se van diluyendo y que se nutren mutuamente”, dijo Ignacio Dahl Rocha quien habló por las cien merecedores del premio al mérito. “Esta gran diversidad incluye desde el arte puro, quizás la más profunda y misteriosa expresión de nuestra cultura, hasta otras que, si bien comparten el universo de lo visual, atienden a tantísimas cuestiones prácticas de nuestra sociedad que van desde la concepción y el diseño del universo digital hasta los problemas de desigualdad social y degradación del medio ambiente que generan nuestras ciudades.”

Siempre hay un argentino en todas partes

Steve Bannon (ctro.) se entrega a la policía de Nueva York, acusado de fraude, lavado de dinero y conspiración.

Hace unos días, Steve Bannon, uno de los asesores de Trump siendo presidente, se entregó a la justicia de Estados Unidos, como partícipe de la estafa que representó la organización montada para financiar la construcción del muro con la frontera de México. Por esta causa, Trump lo había indultado antes de dejar la presidencia pero la causa avanzó y se lo acusa de lavado de dinero, fraude y conspiración. Un detalle que no incide en nada en la causa pero queda como anécdota es que cuando Bannon montó lo que se llamó WeBuildTheWall.Inc, tenía oficina prestada en la “Upper East house” que un chino millonario –condenado en Estados Unidos en 2021 por otro estafa millonaria–, le alquilaba a un empresario argentino.

El imperio de los sentidos en la Gastro Japo Food 2022

Alejandra Kano (izq.), titular del Club Gastro Japo junto a la Familia Kitayama.

Para que el sushi no sea solamente la opción más difundida y la que defina el menú básico japonés en Argentina, varios “embajadores” de la cocina de ese país se reunieron en una nueva edición de la Gastro Japo Food Week 2022, la cuarta que se realiza en Buenos Aires. La misma montó un “TEG” donde posicionó en más de sesenta emprendimientos a lo largo del país que habilitan el testeo y degustación de platos y sabores de la cocina japonesa. Este año, la palabra clave fue “okawari”, un término que se aplica cuando se desea repetir un plato de comida, bebida o postre. “El clásico gesto extendiendo las manos con el bowl o copa vacía, pidiendo más, es una situación típica y gratificante que se vive en toda mesa japonesa”, explica Naomi Kanemoto, cofundadora de la asociación Club Gastro Japo. “ Y así fue como decidimos llamar a esta cuarta edición de Gastro Japo Food Week.”

Víctor Giménez y Alexander Wittmann, más conocidos como “el gordo y el flaco”,en Gastro Japo Food 2022.

La difusión más amplia de la comida nipona es otra forma de fortalecer los lazos entre naciones que como Argentina y Japón tiene un historia de amistad de décadas, y a su vez sirve para ampliar el conocimiento de la diversidad de propuestas para la mesa local, y para fortalecer los valores de camaradería entre colegas locales que difunden la cultura japonesa desde, como concuerdan todos ellos, desde lo que mejor sabemos hacer, que es cocinar. “Todo comenzó hace tan solo cuatro años en un grupo de WhatsApp entre cocineros, viendo cómo nos ayudábamos en plena crisis”, explica Alejandra Kano, quien además es sushiwoman.”Que hoy, ese grupito se haya convertido en una de las movidas gastronómicas más esperadas del año, es un mimo al alma .Todo este logro es producto de un arduo trabajo en equipo.”

Cordero patagónico, no; guanaco

El cordero patagónico es una carne que como el Malbec mendocino representa explícitamente a una región de la Argentina, la Patagonia. Ahora, desde esa zona y específicamente desde Santa Cruz, quiere sumar una nueva opción a la mesa nacional y por supuesto, internacional, el guanaco. Más allá de las consideraciones que veganos y vegetarianos pudieran tener respecto de este tipo de consumo animal, la provincia que tiene la mayor cantidad de guanacos del país busca expandir el consumo de su carne, y dirigentes de la Sociedad Rural de esa provincia, titulares de frigoríficos y funcionarios del área de industria y producción presentaron en Buenos Aires no solo platos elaborados a base de ese animal, sino productos adicionales que como la vaca, habilita el guanaco, lana incluida. Por razones varias, incluida la ausencia de grandes nevadas por consecuencia del efecto invernadero, generaron una superpoblación de ese animal en la Patagonia y en Santa Cruz, en particular.

Algo más que moda

En La Boca, Flor de la V con el «Amsterdam Rainbow Dress».

En el marco de la conferencia mundial de la Coalición por la Igualdad de Derechos(ERC) que se realizó realizarse en Buenos Aires el jueves y viernes últimos, la embajada de los Países Bajos en Argentina presentó en La Mansión del Four Seasons el “Amsterdam Rainbow Dress”, un vestido que más allá de considerarse una “obra de arte viva” tiene como objetivo plasmar en un elemento glamoroso, un reclamo político social: denunciar que aún hoy hay países donde ser LGBTIQ+ es ilegal, bajo pena de prisión, tortura o muerte. Por ejemplo, Qatar –donde se jugará el Mundial 2022– es una de esas naciones que legisla contra la diversidad sexual. La ERC es un organismo intergubernamental que se fundó hace apenas seis años, y reúne a cuarenta y dos estados miembros. Cuando un país que está representado en este particular vestido adopta una legislación inclusiva, la bandera respectiva se reemplaza por una bandera del arco iris.