El secretario de energía defendió nuevo marco regulatorio de Biocombustibles en diputados

Darío Martínez, secretario de energía expuso en Diputador por Biocombustibles.

El secretario de energía de la nación, Darío Martínez, defendió ante un plenario de Energía y Combustible y Presupuesto y Hacienda el proyecto del oficialismo que establece un nuevo marco regulatorio de biocombustibles.

El texto se propone reemplazar la ley 26.093, sancionada en abril de 2006 y prorrogada por el Ejecutivo debido a su reciente vencimiento. “Es un muy buen proyecto. Se articula la necesidad de desenvolvimiento del sector, su interacción con la actividad de destilación de combustibles líquidos y la protección de las pymes”, consideró Martínez.