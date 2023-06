El secretario de Estado de EEUU visitó a China para descongelar relaciones bilaterales

El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, inició este domingo una visita de dos días a China para atenuar las tensiones bilaterales, en el primer viaje de un jefe de la diplomacia estadounidense a Beijing en casi cinco años.

Ninguna de las dos potencias espera grandes avances en los temas conflictivos que están abiertos, pero el objetivo es iniciar un deshielo diplomático y mantener el diálogo para gestionar de «forma responsable» la relación bilateral, según el Departamento de Estado.

La visita se da luego de que Blinken suspendiera un viaje en febrero de este año a raíz de la detección de un globo aerostático sobre territorio estadounidense, que Beijing dijo que era un aparato de estudio pero que Washington ordenó derribar porque consideró que podía ser un elemento de espionaje.

Blinken, quien llegó en la noche del pasado sábado a la capital china, se reunió este domingo con el ministro chino de Relaciones Exteriores, Qin Gang, en un palacio situado en los antiguos jardines de Diaoyutai.

Los dos hombres caminaron sobre una alfombra roja y se estrecharon la mano ante las banderas de sendos países, sin hacer comentarios, reportó la agencia de noticias AFP.

El presidente estadounidense, Joe Biden, dijo esperar reunirse nuevamente con su homólogo chino Xi Jinping, después del extenso encuentro que tuvieron en noviembre en Bali, al margen de la cumbre del G20.

Ahead of my trip to the People’s Republic of China, I spoke to Foreign Minister @FMParkJin to discuss regional and global challenges, including the DPRK’s dangerous and destabilizing actions. The U.S.-ROK Alliance is stronger than ever, and we will strengthen it further.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 17, 2023