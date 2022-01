El sector minero anunció inversiones por más de US$9.300 millones en los últimos dos años

la Argentina cuenta con 87 proyectos mineros en distintos estados de avance.

La Argentina cuenta con 87 proyectos mineros en distintos estados de avance, con anuncios de inversiones productivas entre enero de 2020 y diciembre de 2021 que totalizaron US$ 9.314,36 millones, de los cuales Canadá es el principal origen de los capitales, seguida de China y los Estados Unidos.

Así se desprende del informe sobre el estado actual de la minería, en el que se reseñan las inversiones anunciadas en el sector durante 2020 y 2021, periodo en el que se dieron una gran cantidad de proyectos que se encuentran en distintas etapas de ejecución en el país.

De acuerdo con el trabajo llevado adelante por la Secretaría de Minería que conduce Fernanda Ávila, la Argentina cuenta con 87 proyectos mineros en distintos estados de avance.

Se destacan 17 minas en producción, 3 en etapa de construcción o ampliación y otros 12 que ya anunciaron su factibilidad técnica y económica, en tanto que hay 5 en prefactibilidad, 4 en evaluación económica y 30 en exploración avanzada.

De esta manera, las inversiones productivas anunciadas totalizan US$ 9.314,36 millones, de las cuales el 94,5% serán destinadas a construcción y ampliación.

Pero además se destacó que si se tiene en cuenta el desarrollo futuro de los proyectos de minerales metalíferos y litio, se podrían proyectar más de US$ 30.000 millones en inversiones necesarias para los próximos años de construcción y operación.

De la misma manera, el Gobierno considera que de concretarse alguno de los muchos proyectos en carpeta, se podrían alcanzar para 2030 exportaciones por sobre los US$ 10.000 millones, es decir más que triplicar los casi US$3.000 millones del último año.

El potencial exportador es particularmente relevante si se tiene en cuenta que la minería representa entre el 70% y el 90% de las exportaciones totales de provincias como Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan y Santa Cruz.

Para fortalecer el portfolio de proyectos mineros, la Argentina registró hasta octubre 2021 -último dato disponible-, un incremento de las inversiones en exploración del 21,5%, al superar los US$ 243 millones.

En el trabajo se destacó que el alto nivel de inversiones responden al «potencial geológico de Argentina, en conjunto a políticas productivas favorables tanto a nivel nacional como en las provincias, que la posicionan como uno de los principales destinos de inversiones internacionales» en el sector minero.

San Juan

San Juan lidera el ranking de anuncios de inversiones con el 55,6% del total (US$ 5.181,7 millones), provincia seguida de Salta con US$ 2.466 millones, Catamarca con US$ 1.244 millones, Jujuy con US$ 420 millones y Buenos Aires con US$ 2,5 millones, según el trabajo de la cartera minera nacional.

San Juan posee más de la mitad de los anuncios totales con el proyecto Josemaría, propiedad de Lundin Mining, con una inversión de US$ 4.200 millones.

El consorcio Barrick Gold Shandong Gold anunció también importantes inversiones que incluyen la extensión de la vida útil de Veladero, como también la construcción de la fase 7 de lixiviación.

Salta

En Salta se destaca el anuncio de la surcoreana Posco con un total de US$ 831 millones en el proyecto Sal de Oro. Además, Ganfeng Lithium y Fortuna Silver Mines suman a la provincia US$ 900 millones de inversión en los proyectos Mariana y Lindero, respectivamente.

Catamarca

En Catamarca, la minera Livent invertirá US$ 640 millones para ampliar la producción de litio en Salar del Hombre Muerto, además anunció la firma de un contrato con la automotriz alemana BMW por US$ 334 millones, para la provisión de litio requerido para la fabricación de baterías.

Jujuy

En Jujuy, la minera Orocobre y la Corporación Toyota anunciaron una inversión por US$ 400 millones para la ampliación de la planta de producción de Litio en el proyecto Sales de Jujuy.

En cuanto a commodities, los proyectos de cobre (49,47%) y litio (36,3%) concentran la mayor parte de las inversiones futuras, siendo US$ 4.608,4 millones para el cobre, US$ 3.382,5 millones para el litio, US$ 1.293 millones el oro y U$S 30 millones la plata.

Orígenes de los capitales

Tomando los orígenes de los capitales, Canadá se posicionó como el principal país inversor, debido a la inminente construcción del Proyecto Josemaría (San Juan), constituyendo el anuncio minero más importante de las últimas décadas.

Además, junto con otros proyectos de capitales de ese país invertirán en total US$ 5.485 millones.

En segundo lugar durante el mismo bienio analizado está China con US$ 1.227 millones, Estados Unidos con US$ 974 millones y Corea del Sur con US$ 831 millones.

El ranking de inversores mineros por empresas es encabezado por Lundin Mining (Canadá), que anunció una inversión de US$ 4.200 millones en el proyecto de cobre Josemaría, luego Barrick Gold – Shandong Gold invertirán US$ 983 millones, Livent US$ 974 Millones y Posco US$ 831.

También los anuncios referentes a adquisiciones y fusiones tuvieron un lugar destacado en los últimos dos años, con un total de US$ 5.281 millones.

La fusión vinculante de Orocobre Limited y Galaxy Resources Limited, hecha pública en abril de 2021 y valorada en cerca de US$ 3.100 millones, es la más importante.

La semana pasada, otro trabajo de la Secretaría de Minería destacó que el sector minero aportó US$ 53.813 millones a la Argentina entre enero de 2003 y octubre de 2021, con lo que se convirtió en la única industria que tuvo saldo positivo en dólares todos los meses durante 17 años, de acuerdo con un análisis cambiario realizado sobre el citado período en base a los balances del Banco Central.