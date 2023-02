el sector servicios fue deficitario en enero por u$s725 millones

¿Qué pasó en enero? Por un lado, los egresos brutos por viajes y otros pagos con tarjeta, y transporte de pasajeros totalizaron 666 millones de dólares, lo que implica un aumento del 31% respecto de diciembre del 2022 pero que no sorprende dada la estacionalidad. Respecto a la cuenta de “Viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta”, se debe recodar que, en los giros que se hacen al exterior para cancelar los saldos con las empresas emisoras de tarjetas internacionales, se incluyen tanto los consumos que se realizan por viajes al exterior como las compras no presenciales a proveedores del exterior, y viceversa (en los ingresos también se incluyen las compras no presenciales que hacen con el uso de tarjetas, a proveedores locales, quienes califican como “no residentes”). Por otro lado, los ingresos brutos por viajes y pasajes totalizaron 164 millones de dólares, aumentando un 78% respecto de diciembre pasado y un 481% respecto al mismo mes del año anterior alcanzando el valor más alto desde enero del 2020 (previo a la pandemia), según datos del BCRA presidido por Miguel Pesce.

Dicho incremento se explica por la flexibilización que implementó el BCRA con la comunicación “A” 7630 del 3 de noviembre cuando resolvió excluir del requisito de liquidación en el mercado de cambios a los ingresos de fondos con tarjetas de no residentes, cobros por servicios turísticos contratados por no residentes y por cobros de servicios de transporte de pasajeros no residentes. De modo que con el fin de alentar el ingreso de divisas de los visitantes extranjeros el BCRA les permite a los receptores aplicar un tipo de cambio más elevado a los consumos con tarjeta en el país de turistas no residentes.

O sea, en lugar de ir al mercado oficial van directamente al dólar Bolsa (MEP), lo cual además resta oferta al mercado del dólar blue. Algunos analistas apuestan a que esta mejora por el lado de los ingresos por viajes y pasajes, de mantenerse, podría llegar a aportar aproximadamente 2.000 millones de dólares en el año, atemperando el déficit sectorial. Habrá que ver cómo sigue la evolución del turismo receptivo. Otros apuestan una mejora vinculada con la probable baja del costo de los fletes internacionales lo que genera muchas dudas sobre todo por lo visto en los últimos meses donde hay dudas tanto por el lado de los precios de los combustibles, como de la logística y también de los seguros por el tema guerra y China.

Otro dato que arrojó el Balance Cambiario vinculado con estos sectores fue que las cancelaciones de saldos en moneda extranjera con entidades locales por el uso de tarjetas con proveedores no residentes sumaron 228 millones de dólares. Además las familias compraron de forma neta 374 millones de dólares para gastos efectuados con tarjetas por consumos con proveedores no residentes.