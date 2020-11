El Senado aprobó el Presupuesto 2021, que deberá volver a Diputados por un error

Los votos favor fueron del Frente de Todos y aliados, mientras que Juntos por el Cambio se abstuvo en general “por inconsistencias en el proyecto” y votó por la afirmativa y negativa diversos artículos en particular. En tanto, el senador Juan Carlos Romero, del bloque Parlamentario Federal votó por la negativa, al igual que el puntano de Juntos por el Cambio, Claudio Poggi.

senado presupuesto (1).jpeg El ministro de Economía asistió al inicio de la sesión. Ignacio Petunchi.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, presenció el inicio de la sesión, junto a sus pares de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; y de Infraestructura, Gabriel Katopodis, y luego se retiró al Palacio de Hacienda.

La intención del oficialismo era aprobar el proyecto y convertirlo en ley esta noche, como una señal a los funcionarios del Fondo Monetario Internacional que están de visita en la Argentina, aunque ahora deberá esperar la ratificación de la Cámara de Diputados, que podría tener lugar la semana que viene.

https://twitter.com/Martin_M_Guzman/status/1327062201883127808 Agradezco al Senado por la sanción del Presupuesto 2021, pilar central de la estrategia para sacar adelante al país. Reordenamos prioridades y damos un paso esencial para crecer y restaurar la estabilidad. Sigamos trabajando por nuestra Argentina, con diálogo y responsabilidad. pic.twitter.com/miHFkTdR2f — Martín Guzmán (@Martin_M_Guzman) November 13, 2020

En su discurso, Caserio también defendió el proyecto de Presupuesto 2021 al que calificó como “prudente” ya que generará una “recuperación gradual de la economía” y vaticinó que habrá “un aumento importante de la recaudación”.

“Con la obra pública nacional crecemos todos. Crecen las provincias porque es un presupuesto federal. Crecen las intendencias, los trabajadores y también la actividad privada. Porque el gasto es del Estado pero es la actividad privada la que la realiza”, destacó sobre el contenido del texto.

“Vamos a estar bien en 2021. Y vamos a estar mejor cada año que pase porque las políticas que estamos practicando parten del humanismo, son racionales y tres veces ya las hicimos y ahora también van a ser muy exitosas”, sostuvo Caserio y aclaró que “el país no necesita ni tiene hoy un problema de reservas” y que “lo que se debe hacer es sostenerlas”.

Por su parte, la senadora del Frente de Todos, María de los Ángeles Sacnun, remarcó que el proyecto de Presupuesto “va hacia la recuperación económica y la sostenibilidad fiscal, y genera una enorme inversión en materia productiva e infraestructura”.

“En este presupuesto se prevé la importancia de la sostenibilidad de la deuda, ese condicionamiento en materia financiera desaparece por cuatros años gracias al acuerdo exitoso llevado adelante por nuestro Gobierno”, subrayó la legisladora santafesina.

En ese sentido, Sacnun fustigó al gobierno de Mauricio Macri al mencionar que “veníamos de un Presupuesto en el que se redujo notablemente la inversión en salud y en educación”. “Para generar una economía sostenible hay que activarla, hacerla crecer”, sentenció la senadora.

Lousteau.jpeg El senador de Juntos por el Cambio, Martín Lousteau, criticó el Presupuesto 2021. Ignacio Petunchi.

Al tomar la palabra, el senador de Juntos por el Cambio, Martín Lousteau, reaccionó al anuncio del error en las planillas y expresó: “Hay planillas que faltan, hay fe de erratas. Esas son las consecuencias de un mal proceso presupuestario”.

El legislador por la Ciudad de Buenos Aires también advirtió que “en el paso por Diputados se agregaron al Presupuesto 400 mil millones de pesos de gastos sin decir de dónde salen”. El economista agregó que desde el oficialismo “solo dicen que la Jefatura de Gabinete reasignará partidas” y se preguntó ¿o pierden sentido esas planillas o le estamos pidiendo al jefe de Gabinete que haga magia?”

Además, tras detallar que en su opinión el Presupuesto 2021 “no incorpora la movilidad, la reforma tributaria, el impuesto a las grandes fortunas y tampoco la moratoria provisional”, indicó que su bloque se abstendría en la votación en general.

Por su parte, el senador del PRO, Esteban Bullrich, consideró que “este presupuesto tiene inconsistencias porque el consenso fue entre pocos” y agregó que “no ha habido escucha por parte del Gobierno, eso es un gran problema en el proceso presupuestario”.

“Hemos sido una oposición responsable, votamos las leyes que necesitaba el Gobierno. Pero queremos construir un país de consenso, de respeto, seguro, libre, productivo y exportador”, agregó.

En el mismo sentido, la senadora radical, Silvia Elías de Pérez, explicó que desde la oposición esperaban “un presupuesto que nos muestre cuál es el camino para sacar de la postración al pueblo argentino, pero nos encontramos con un presupuesto que aumenta gastos y la presión tributaria”.

senado.jpeg Ignacio Petunchi.

Por su parte, la senadora pampeana del Frente de Todos y titular de la Banca de la Mujer, Norma Durango, valoró la perspectiva de género del proyecto de ley, lo que “permite visibilizar el esfuerzo que realiza el Estado nacional para cerrar brechas de género y eliminar las desigualdades, a la vez que visibiliza políticas y programas concretos dirigidas a ese fin”.

“Es también la primera vez que un presupuesto nacional menciona en su texto a las personas travestis, transexuales y transgéneros, y que hecha luz sobre sus condiciones de vida y los obstáculos que tienen en el ejercicio de sus derechos”, añadió.

El senador oficialista, Oscar Parrilli, exhibió unas filminas con gráficos de barras y explicó que este presupuesto “está lejos de ser federal”, al criticar la cantidad de recursos que recibe la Ciudad de Buenos Aires, en detrimento del resto de las provincias.

“Si queremos empezar a construir una sociedad más federal, justa y equilibrada debemos modificar esta situación. Tenemos que comenzar un trabajo de largo plazo, que es llevar el Estado nacional a toda la Argentina”, sentenció.

Parrilli aseguró, no obstante, que el proyecto de Presupuesto “es un avance importante en cuanto a la federalización de los recursos del presupuesto nacional y en cuanto a lo que el Estado invierte en obras importantes en cada una de nuestras provincias”.

El titular del bloque Juntos Somos Río negro, aliado al oficialismo, Alberto Weretilneck, defendió su voto a favor y destacó la importancia del Presupuesto 2021, pero manifestó su preocupación por los subsidios al transporte público en el interior del país, así como también las partidas presupuestarias para las universidades patagónicas.

El jefe del bloque opositor Parlamentario Federal, Juan Carlos Romero, puntualizó, a su turno, que “este presupuesto tiene muchas expresiones de deseos pero pocas cosas posibles de lograr”. “Tiene un sesgo demasiado estatista pero como sabemos Argentina no puede recurrir a los mercados financieros -y mejor que no lo haga si después no podemos pagar-. Este presupuesto tratará de financiarse con el crecimiento de la emisión”, advirtió y anticipó su voto en contra.

El jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, pidió conocer el contenido de las “35 planillas anexas que se van a agregar”, a pesar de que el oficialismo explicó que siempre estuvieron publicadas.

“Independientemente de las inconsistencias de este presupuesto, desde nuestro interbloque tomamos la decisión de abstenernos como un gesto político, -y vaya si no es un gesto político a pesar de estas 35 planillas que fueron agregadas-, en señal ante este primer presupuesto que presenta este nuevo Gobierno”, explicó.

Durante su exposición, realizó un resumen del primer año de gestión y criticó la falta de un plan de gobierno de cara al futuro y la pospandemia. “El problema es que no tenemos un plan más allá de esta hoja de ruta que es el ajuste”, sostuvo sobre el Presupuesto 2021.

Al cierre, el titular de la bancada del Frente de Todos, José Mayans, señaló que el Presupuesto 2021 “tiene una visión federal, que no discrimina, que busca encauzar al país en el crecimiento” y criticó a la oposición por las críticas recibidas. “Desde la oposición dicen que no hay que hablar del pasado. Quieren negar el pasado, pero nosotros tenemos que analizar la situación en la que recibimos el país”, dijo.

“Creo que habrá un efecto rebote en la economía y si tenemos vacunas contra el Covid, si Dios quiere, va a cambiar totalmente el funcionamiento de la economía, que estará en pleno funcionando”, analizó.

Sobre el tema de las planillas, explicó: “Acá nosotros no venimos ni con mentiras, ni con engaños. Nosotros no decíamos lo de las planillas y capaz que no se daban cuenta. Porque así como no leyeron el Presupuesto, tampoco iban a saber cuántas planillas había”. “Nosotros tuvimos la honestidad de decir ‘tuvimos este problema’. Para que la gente sepa que no mentimos”, cerró.

Anabel Fernández Sagasti.jpeg La senadora del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti.

El Presupuesto 2021 contempla un gasto global de 8 billones de pesos, un crecimiento del PBI de 5,5%, una inflación del 29% y un déficit equivalente al 4,5% del PBI. Además, el precio del dólar oficial, a diciembre del año que viene, será de 102 pesos.

El proyecto también estima que las exportaciones crecerán un 10,2% y que habrá un incremento de las importaciones de 20,4%, con un saldo de balanza comercial superavitaria de alrededor de US$ 15.087 millones.

También, se destinarán $5,5 billones a gastos sociales para el pago de jubilaciones y asignaciones sociales, programas alimentarios, de economía social, entre otros, lo que representa el 65% de los recursos contemplados para 2021 y se reducirá el pago de intereses de la deuda pública.

En cuanto a infraestructura, sólo para obras de saneamiento y cloacas el Presupuesto tendrá un aumento del 500% con respecto a las partidas de 2019.

Además, será el primer Presupuesto diseñado con perspectiva de género, ya que se destinarán hacia esas políticas el 15% de sus recursos previstos para 2021.

Durante el debate en la Cámara de Diputados, se sumaron $7.000 millones a los subsidios al transporte de pasajeros del interior; se agregaron $4.000 millones a las Universidades; y se fijaron cupos fiscales de $24.000 millones para beneficios de la ley de Economía del Conocimiento.