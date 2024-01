El Senado aprobó el presupuesto, que ahora pasa a la Cámara de Representantes

El Senado estadounidense votó este jueves a favor de mantener la financiación de las agencias federales, en un primer paso para evitar el llamado «cierre» del Gobierno por el resto del actual año fiscal, que debe completarse con la aprobación de la Cámara de Representantes en cuestión de horas.

Con el dinero para muchos departamentos a punto de agotarse, el proyecto de ley permitirá al Gobierno seguir financiando el gasto estatal hasta principios de marzo, lo que dará tiempo al Congreso para acordar un presupuesto más amplio y los detalles de las erogaciones, según consignó la agencia de noticias AFP.

We’ve got to keep working nonstop to negotiate & pass full-year funding bills—and it has to happen in a bipartisan way.

That means no extreme partisan demands & an understanding that we’ve got to protect investments in our country’s future. pic.twitter.com/la2Wo2xzGi

— Senator Patty Murray (@PattyMurray) January 18, 2024