El Senado avaló el decreto que suspendió las clases presenciales en el AMBA – Télam

El Senado aval este jueves, sin el apoyo de la oposicin, tres decretos de necesidad y urgencia emitidos por el Poder Ejecutivo con medidas generales de prevencin para mitigar la propagacin del coronavirus, entre ellas, la suspensin de clases presenciales en el rea de metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En la sesin especial remota que se realiza esta tarde, el oficialismo acus a la oposicin de “hacer poltica con la educacin” y desde el interbloque de JxC se cuestion que el Senado apoye un DNU que no cont con el aval de la Corte Suprema de Justicia de la Nacin, en alusin al conflicto entre la Nacin y el Gobierno porteo por la interrupcin de las clases presenciales en las escuelas del AMBA.

En representacin del oficialismo, la vicepresidenta del bloque del FdT, Anabel Fernndez Sagasti, declar que los argentinos esperan “que todos quienes tienen responsabilidad poltica estn del mismo lado combatiendo la pandemia“, pero asegur que “lejos de mostrar esa actitud madura frente al flagelo de la pandemia, se nota en la oposicin una total falta de empata”.

“Muchos entraron en campaa y en campaa entienden que todo vale”, reproch la senadora a sus pares de Juntos por el Cambio, a quien les endilg no tener “sensatez” y, en cambio, ejercer “una forma pattica y errtica de hacer poltica”.





Sesin especial en el Senado.

La senadora acus a la oposicin de “judicializar la poltica” y volvi a calificar como “un fallo poltico de la Corte Suprema de Justicia” la resolucin del mximo tribunal que dictamin que con el DNU que suspendi las clases presenciales en el AMBA “se viol la autonoma” de la Ciudad de Buenos Aires.

Sagasti consider que se trata de “otro captulo de justicia a la carta a la que nos tiene acostumbrado el macrismo” y afirm que “si hay algo que no le pueden decir al peronismo y a este Gobierno es que no les interesa la educacin”.

“Cuando fueron Gobierno (el de Cambiemos) que no hicieron absolutamente nada por la educacin”, aadi.

En respuesta, la senadora por la Ciudad de JxC Guadalupe Tagliaferri afirm que “el fallo fue ejemplificador”, ya que puso de manifiesto la autonoma de los distritos y cuestion que “el oficialismo apruebe un decreto que fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema”.

“As son ustedes, creen que estn por encima de las provincias, de la Constitucin, de la Corte”, recrimin la legisladora, y asegur que la medida de suspensin de clases fue “inconsulta” ya que el Presidente “rompi por televisin un acuerdo federal ignorando la autonoma de la Ciudad”.

“La medida se tom sencillamente por el descontrol en la provincia que no pueden controlar, las plazas atestadas de gente, las ferias desbordadas”, argument, y consider que al oficialismo “la pandemia les sirvi para cerrar escuelas y liberar presos y la falta de vacunas para decir que tenemos que vacunar a familiares y amigos”.

El senador del Frente de Todos, Oscar Parrilli, respondi que el discurso de Tagliaferri fue “la exposicin ms clara de que la oposicin utiliza a la educacin para hacer poltica”, ya que demuestra que “tratan de posicionar a (Horacio) Rodrguez Larreta como jefe de ese espacio” y asegur que “piensan en el 2023 en lugar de pensar en la salud de los argentinos”.

“Primero el poder, despus el poder y finalmente los negocios. Tuvieron el poder para eso, destruyeron la salud, la educacin y el Estado”, expres.

El jefe de los senadores de JxC, Luis Naidenoff, critic que se intent “imponer de prepo” una medida como la suspensin de clases y asegur que “es tan absurda” la decisin “que ni siquiera los gobernadores del oficialismo adhirieron”, porque “el Gobierno est empecinado en generar un conflicto mirando al AMBA y el federalismo y el interior importan poco”.

El representante de Juntos Somos Ro Negro, Alberto Weretilnek, un habitual aliado del oficialismo, apoy los DNU pero vot en contra de algunos artculos sobre la suspensin de clases al sostener que ante un fallo de la Corte que declara inconstitucional la medida “hay cosas que han cambiado”.