El Senado avaló el último Decreto de Necesidad y Urgencia sobre restricciones – Télam

Los senadores aprobaron el DNU por 42 votos contra 23

El Senado aval el ltimo decreto del Poder Ejecutivo que estableci nuevas medidas sanitarias, vigentes hasta el prximo 25 de junio, para mitigar la segunda ola de coronavirus.

Durante la sesin los senadores aprobaron por 42 votos contra 23 de la oposicin el DNU 381/21 que prorroga el DNU 287/21 de medidas generales de prevencin y disposiciones locales y focalizadas de contencin para mitigar la propagacin de la pandemia en Argentina.

El senador del Frente de Todos Mariano Recalde explic que el objetivo de la norma es “quitar de la discusin sanitaria elementos que pudieran interferir en la toma de decisiones para combatir la mortalidad” as como “fijar pautas objetivas y parmetros” ante la pandemia.

“Estas medidas -dijo- fueron consensuadas por todas las jurisdicciones”.





En representacin de la oposicin, el senador Pedro Braillard Poccard, consider que el decreto no deba ser ratificado por el Congreso por entender que no rene requisitos sustanciales.

“Si bien ha cumplido las formalidades que establece la Constitucin, no rene los requisitos sustanciales”, remarc, y cuestion que el gobierno nacional “imponga a las provincias lo que deben hacer”.

Qu dice el decreto





El DNU establece un semforo epidemiolgico en las distintas zonas del pas, que posibilit una flexibilizacin de las restricciones que se venan implementando hasta el viernes, sobre todo en el rea Metropolitana Buenos Aires (AMBA), debido a la baja de casos registrados en los ltimos das.

El decreto prorrogado establece parmetros para determinar los distintos tipos de restricciones segn la situacin sanitaria de cada distrito del pas.

Segn estos parmetros, los diferentes distritos del pas son categorizados como de “bajo”, “mediano” y “alto” riesgo epidemiolgico y sanitario, o en situacin de “alarma”.

En los considerandos del DNU, se indica que, “hasta la fecha, no se cuenta con un marco legal sancionado por el Congreso Nacional para enfrentar la emergencia de Covid-19”, por lo que “corresponde prorrogar el Decreto N 287/21 y el plazo establecido en su artculo 30 y sus normas complementarias, hasta el da 25 de junio de 2021, inclusive”.