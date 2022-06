El Senado avanzó en un proyecto para prorrogar el Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas – NCN

Se pasó a la firma un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo en diciembre pasado para prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2023 del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.

Fue en una muy breve reunión de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado, constituida este jueves presidida por Matías Rodríguez del FdT por Tierra del Fuego.

El legislador oficialista explicó que la iniciativa se puso en tratamiento ante un pedido de sus pares Anabel Fernández Sagasti, Ana María Ianni y Nora del Valle Giménez. También destacó que “frente la urgencia que amerita se conversó con los miembros de la oposición para trabajar rápidamente en el despacho”. En tal sentido, el radical Pablo Blanco afirmó: “Estamos de acuerdo con la prórroga por dos años”.

Por su parte, Fernández Sagasti remarcó: “estamos en un contexto nacional y mundial muy complicado respecto a la violencia con armas de fuego y Argentina siempre tuvo una política de no violencia, de no tenencia y de no uso, si no están registradas, de armas de fuego. Existen 1.600.000 armas registradas en Argentina, más de un millón de personas autorizadas con su tenencia, pero existirían entre 3 y 5 millones de armas de fuego no registradas y en tenencia de personas no autorizadas”.

Asimismo enfatizó a la vez que agradeció el acompañamiento de la oposición: “es un tema que queremos tratar con celeridad”.

En la reunión de comisió, el interbloque Juntos por el Cambio dejó en reserva el nombre de quien ocupará la vicepresidencia. No obstante, el correntino Carlos “Camau” Espínola de FdT quedó a cargo de la secretaría de la comisión.