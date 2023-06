El Senado de EEUU evitó a última hora una cesación de pagos

El Senado de Estados Unidos votó la madrugada de este viernes a favor de suspender el límite de endeudamiento federal, tras semanas de tensas negociaciones y a solo cuatro días de la fecha límite para evitar la amenaza de un default.

Los economistas advirtieron que el país podría quedarse sin liquidez para pagar sus deudas el lunes próximo, dejando un estrecho margen para la promulgación de la ley de Responsabilidad Fiscal, que extiende la autorización de endeudamiento del país hasta 2024, a cambio de un recorte del gasto federal.

La cámara alta aprobó el proyecto de ley después de que la Cámara de Representantes lo tramitara, con lo que no habrá un enfrentamiento por el tema de la deuda hasta después de las elecciones presidenciales, según consigno la agencia de noticias AFP.

El acuerdo, negociado directamente por el presidente estadounidense, Joe Biden, y los republicanos, fue aprobado en el Senado con una mayoría cómoda de 63 contra 36.

«Nadie logra todo lo que desea en una negociación, pero no nos equivoquemos, este acuerdo bipartidista es una gran victoria para nuestra economía», afirmó Biden en una declaración en redes sociales.

Dijo además que promulgaría la ley «tan pronto como sea posible» y se dirigirá este viernes al país.

Just now, Senators from both parties voted to protect our hard-earned economic progress and prevent a first-ever default.

No one gets everything they want in a negotiation, but make no mistake: this bipartisan agreement is a big win for our economy and the American people.

Our…

— President Biden (@POTUS) June 2, 2023