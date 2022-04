El Senado debate el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura

El Senado inició la sesión en la que buscará aprobar el proyecto de ley de reforma en la composición del Consejo de la Magistratura, consensuado entre el oficialismo y los bloques provinciales para dotar de mayor federalismo al organismo.

En una sesión conducida por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y con la presencia de 37 senadores, la Cámara alta tiene previsto dar media sanción a la iniciativa del Poder Ejecutivo, mientras que el opositor Juntos por el Cambio adelantó su rechazo y la presentación de un dictamen en minoría.

En la apertura de la sesión, durante el debate sobre un decreto sobre la cuestión Malvinas, la vicepresidenta pidió a los senadores que no lean sus discursos, tal como lo establece el reglamento.

«No se puede leer, se ha charlado en Labor Parlamentaria y exteriorizado a los bloques. Les pido a los señores senadores que inserten lo que quieren decir pero no se puede leer», recordó Kirchner después de que el senador de Juntos por el Cambio Pablo Blanco (Tierra del Fuego) leyó su posición.

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, Guillermo Snopek, cuestionó el fallo de la Corte Suprema que dispuso la inconstitucionalidad de la actual Ley del Consejo de la Magistratura.

«La Corte, después de 16 años de vigencia, no hizo justicia. Pero sí hizo una ley», afirmó Snopek al abrir el debate.

El senador jujeño conminó a sus colegas a «tener ley para no dejar paralizada la Justicia», ya que el fallo del máximo tribunal estableció que el Congreso debe sancionar una ley antes del próximo 15 de abril.

«Cumplamos con nuestro deber constitucional de legislar. Y que la Justicia se ocupe de emitir fallos, no de legislar«, agregó Snopek.

Por su parte, l senador Oscar Parrilli declaró que la Corte Suprema de Justicia busca estar el frente del Consejo de la Magistratura de manera «inconstitucional» y se pronunció a favor de lograr «una mayor representación política no partidaria» en el organismo de selección de jueces.

«Esta ley no me satisface. La voto porque no queda más remedio. Debería haber mayor representación política no partidaria», sostuvo el legislador por Neuquén durante la sesión del Senado en la que se discute dar media sanción al proyecto oficial de reforma del Consejo.

Parrilli advirtió en su discurso que el hecho de que «una Corte diga ‘si no estoy yo, no hay independencia en la elección del Consejo’ suena muy raro» y aseguró que «están diciendo por los diarios que va a asumir» el juez del máximo tribunal Horacio Rosatti como presidente de Magistratura.

Luego de enumerar cuestionamientos a la política judicial del expresidente Mauricio Macri, el senador del FdT consideró que se está «debatiendo un proyecto por una actitud absolutamente inconstitucional», en alusión al fallo de la Corte que declaró inconstitucional la actual composición del Consejo.

«Este fallo ha legislado, ha hecho cosas que no debía hacer, es como si nosotros sacáramos una sentencia contra alguien, no nos corresponde a nosotros», sostuvo.

🇦🇷AHORA iza la Bandera Nacional la senadora @alevigo y da inicio a la sesión pública especial pic.twitter.com/NSNCekvcCY — Senado Argentina (@SenadoArgentina) April 7, 2022

Homenajes

Antes del inicio del debate sobre el Consejo de la Magistratura, hubo espacio para homenajes como el de la senadora por Neuquén del FdT, Silvia Sapag, quien recordó la conmemoración del golpe de Estado de 1976 y dedicó unas palabras de solidaridad con la Vicepresidenta por la agresión a su despacho.

«Me alegro de verla bien sonriente y con espíritu de lucha porque después de la pedrada y de la tirada de su monumento y el último hecho, el cántico alegrándose por la muerte de Néstor (Kirchner) y deseándole la muerte a usted me alegro que siga manteniendo su sonrisa y su espíritu de lucha», expresó Sapag en el recinto ante la mirada de la funcionaria.

La senadora patagónica pidió «disculpas en nombre de todos» a la Vicepresidenta por los episodios y cuestionó que otros partidos políticos no hayan manifestado expresiones de desagravio por lo sucedido, en alusión a las pedradas al despacho oficial durante una protesta contra el FMI.

La reforma del Consejo de la Magistratura

Luego del espacio de conmemoraciones, los senadores iniciarán el debate sobre el Consejo de la Magistratura, que ya recibió dictamen la semana pasada en un plenario de comisiones.

El Senado buscará aprobar el texto y enviarlo a la Cámara de Diputados.

El proyecto fue enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso a principios de diciembre del año pasado, anticipándose al fallo de la Corte Suprema de Justicia que derogó la Ley del Consejo de la Magistratura vigente desde 2006.

Podés descargar el proyecto de modificación de la ley del Consejo de la Magistratura respecto a su composición. a través de este este link➡️ https://t.co/4UhBQg2OS9 — Senado Argentina (@SenadoArgentina) April 7, 2022

El máximo tribunal estableció un plazo máximo para adecuar la legislación que vence el 15 de abril próximo.

Por lo tanto, el Senado deberá aprobar la iniciativa y girarla rápidamente a Diputados si se pretende llegar antes de la fecha límite.

Según fuentes parlamentarias, está previsto que la discusión continúe hasta la medianoche.