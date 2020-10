El Senado dió media sanción al Proyecto que reduce la coparticipación de CABA – NCN

En una Sesión Pública Especial, el Senado de la Nación, brindo debate al Proyecto de Ley, impulsado por el oficialismo, que contempla la aprobación de un convenio entre la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno nacional por el traspaso de la policía y fija ese monto en unos 24.500 millones de pesos anuales, actualizables cada tres meses.

En una larga jornada, el mismo fue aprobado con por unanimidad (42 votos afirmativos) y conllevó un rico debate donde se presentaron distintas posturas, donde el concepto de «Federalismo» fue el mas vertido en cada uno de los discursos presentados.

Una de las primeras oradoras fue la senadora oficialista por Santa Fe, María de los Angeles Sacnun, quien sostuvo que, el tema que los reunía “No se trata ni de odios, ni de revanchismos, se trata de recomponer lo que dice la Constitución Nacional en cuanto a la necesidad de disminuir la brecha que existe entre las distintas provincias, de trabajar con mayor solidaridad e igualdad”.

Por su parte, el senador Martin Losteau, en nombre de Juntos por el Cambio, consideró que «Si solo contáramos los salarios de hoy de los 20 mil agentes transferidos y le sumamos los gastos de funcionamiento que la ley prevé, el número es 92% más alto de lo que pretenden transferir».

Uno de los exponentes que esgrimió interesantes conceptos de la Federalización Argentina, fue Martin Doñate, representante de Rio Negro por el Frente de Todos, quien sostuvo que “Este debate es poner las cosas en su lugar desde lo jurídico, desde lo institucional, desde lo político y acomodar un poco los graves desequilibrios que hemos sufrido en el desarrollo de nuestra historia, en esta hermosa Argentina que se pretende federal”.

Sostuvo que “es inadmisible que al tiempo que nos quitaban los reembolsos por puertos patagónicos y el plus por zona austral a jubilados se regalaban recursos a la ciudad más rica del país. Y hubo silencios que dolieron. Silencios en nombre del federalismo y acá están las consecuencias” al tiempo sostenía que “sufrir el clima y no tener a mano un médico o tener que viajar más de 200 kmts para llegar a una terapia intensiva. Esa es la realidad de la Argentina. Se reclama para tener algo de aquello que las provincias no tienen”.

«No estamos discutiendo ningún tema de coparticipación federal, estamos aprobando el convenio que transfiere los servicios de seguridad y estableciendo el monto que la Nación le va a pasar a la CABA para cumplir con esos servicios», alertó en su turno, el Senador por San Luis, Adolfo Rodríguez Saá.

Acaso el más enérgico en el discurso, fue el senador oficialista representante de Chaco, Antonio Rodas, que no sólo considero cambiarle el nombre a la oposición por “Juntos por la Mentira” sino que además sostuvo que «Si se hubiesen realizado modificaciones contemplando la real necesidad del traspaso del servicio de la policía federal a la CABA no estaríamos hablando de esta situación».

Con sobrada energía, Rodas, acusó al gobierno anterior de “apretar y extorsionar” a las provincias que “no seguían su idea política” y, al tiempo que mostraba fotografías, aseguraba que “nos hacían cambiar los nombres de los carteles en las obras para que no figure el nombre de Cristina Fernández”.

Tan verborragia fue la presentación que el senador Alfredo de Angelis, representando Entre Ríos, no lo dejó pasar y mencionó que “nunca había visto al Senador por el Chacho, tuvo un discurso encendido” resalto.

Respecto al Proyecto de Ley lo catalogó de “arrebato” y acusó al Gobierno de querer “empobrecer a la Ciudad de Buenos Aires” y que llegó la hora de que nos den “látigo y billetera”.

Sostuvo también que le » da mucha pena que haya pasado esto. Cuando podríamos estar juntos trabajando, viendo cómo coparticipar a las provincias, cómo ayudar a las provincias a salir adelante. Entramos en este debate, que no era el momento para darlo”.

A su turno, el Senador catamarqueño, Dalmacio Mera, solicitó que no se haga un “Per Saltum al Congreso de la Nación o al Senado” y ratificó que lo que se está haciendo es “un análisis cuantitativo de lo que le corresponde realmente a la Ciudad de Buenos Aires”.

Y recordó que Mauricio Macri evitó el Congreso para hacer el traspaso de fondos: “Cuando no hay fundamentos, los actos son arbitrarios. Lo que estamos haciendo aquí es cuantificar lo que le corresponde a CABA. No queremos reeditar ninguna vieja pelea y antinomia, no hay ningún problema con CABA ni con sus vecinos”.

A su turno, la senadora por la Ciudad de Buenos Aires, Guadalupe Taglafierre, manifestó que «¿Qué andamiaje institucional del federalismo estamos convalidando con este proyecto? Claramente están intentando atentar contra la autonomía de una provincia en un sistema federal; federalismo que es la base de nuestra República».

Cerca del final del debate, llegó la voz de Mariano Recalde, Senador por la Ciudad de Buenos Aires por el oficialismo, una de las palabras más esperadas puesto que la oposición se preguntó en sus discursos si “votaría en contra de los intereses de los porteños”, a lo que el funcionario sostuvo que “Esto es, simplemente, lo que establece lo que establece la Constitución Nacional: la transferencia de competencias, servicios o funciones tiene que hacerse con recursos y aprobada por una ley del Congreso. La transferencia de 2016 fue mal hecha”.

EL PROYECTO APROBADO