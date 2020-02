El Senado italiano vota levantar la inmunidad a Salvini para un posible juicio por secuestro de migrantes

El teatro político alrededor del posible juicio que debería afrontar el líder de la Liga, Matteo Salvini, por bloquear un barco cargado de migrantes el pasado verano ha terminado. El Senado italiano ha votado este miércoles la autorización para abrir un proceso contra el exministro del Interior. La cámara levantará la inmunidad del político, situación que abre la vía a la posibilidad de que el juez lo siente en el banquillo. El resultado final de la votación no se conocerá hasta la siete de la tarde, pero el cálculo parlamentario arroja ya una situación de no retorno para Salvini.

El exministro del Interior, investigado por secuestro de personas al no dejar desembarcar a 131 inmigrantes que llegaron a bordo de una nave militar italiana el pasado julio, decidió renunciar a su inmunidad para ser procesado. Es más, pidió a sus representantes en la comisión instructora que trataba el caso que votasen a favor de mandarle a juicio. El líder de la Liga consideró que la publicidad que le brindaría un proceso que difícilmente hubiera podido evitar, así como la idea de devolver al centro del debate público la cuestión del tema migratorio —algo diluida desde que dejó el Gobierno— le beneficiaría en las próximas elecciones regionales. Pero faltaba el trámite parlamentario realizado esta tarde.

Los senadores de la Liga se han ausentado de la sala en protesta por una votación que vieron perdida de antemano. La mayoría de Gobierno (Italia Viva, PD y Movimiento 5 Estrellas) han votado en bloque a favor de levantar la inmunidad al político ultraderechista. Salvini ha aprovechado para continuar con su discurso propagandístico antimigratorio, más necesario que nunca tras la derrota en Emilia Romaña y el ascenso de otros partidos ultraderechistas como Hermanos de Italia. “Yo no iré a esa sala para defenderme, sino para reivindicar con orgullo lo que he hecho”. Además, tiró como habitualmente de la retórica emocional citando a sus hijos: “Tienen el derecho a saber que si su papá estaba a menudo lejos de casa, no era para secuestrar personas sino para defender las fronteras y la seguridad del país”.

Salvini fue acusado por la justicia de Catania (Sicilia) de “abuso de poder y secuestro forzado de personas”, un delito que se castiga hasta con 15 años de cárcel y que le impediría ejercer cargos públicos. Durante su comparecencia, sin embargo, anunció que iba a mantenerse “con la cabeza alta y con la conciencia tranquila de quien ha defendido a su tierra y a su gente”. El líder de la Liga ha insistido en que siempre actuó en defensa de las fronteras y de la seguridad de Italia. Una idea que subrayó luego citando al poeta estadounidense, ídolo de uno de los partidos fascistas de nuevo cuño en Italia, Ezra Pound. “Si un hombre no está dispuesto a luchar por sus ideas, o sus ideas no valen nada, o no vale nada él”, publicó, junto a una foto suya.

El Tribunal de Ministros devolverá ahora el caso a la justicia ordinaria. El nuevo trámite permitirá recuperar la instrucción a la Fiscalía de Catania, proclive en el pasado al archivo del caso, que tendrá ahora que pronunciarse y señalar qué delitos pide al juez que le sean imputados.

Los procesos por su actuación contra las ONG que actúan en el Mediterráneo cuando era ministro del Interior se acumulan en la mesa de Salvini. El líder de la Liga también deberá afrontar otro trance parecido por el bloqueo durante 20 días del barco de la ONG española Proactiva Open Arms con 150 inmigrantes. La situación será exactamente la misma y la Cámara Alta comenzará a valorar a partir de finales de febrero si, de nuevo, le retira la inmunidad.