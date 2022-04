El Senado recibió a referentes del Frente de Todos que apoyan el proyecto de pago al FMI con dólares fugados (video) – NCN

El interbloque del Frente de Todos en el Senado, recibió este jueves a representantes de los partidos políticos que integran la coalición gobernante. El encuentro fue parecido al del 6 de abril en donde se recibieron a los sindicatos que apoyaron la iniciativa.

La reunión para dar respaldo político al proyecto que propone pagarle al FMI a partir de la recuperación de dólares fugados se realizó en el Salón Azul del Congreso, tras el dictamen positivo de este miércoles en las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda.

Luego de la apertura del Senador formoseño José Mayans, disertó el autor del proyecto, el legislador neuquino Oscar Parrilli con un enfático mensaje: «El problema de la fuga y de los bienes que están fuera del ámbito legal es que el 8 por ciento del PBI mundial está en guaridas y fuera del alcance de los gobiernos. Puede haber leyes mejores, pero tiene que haber decisiones políticas tendientes a investigar, detectar, cobrar y evitar que se siga fugando dinero de forma ilegal»

A su tiempo, Jorge Alberto Kreynes, representante del Partido Comunista declaró: “Vamos a militar esta ley porque creemos que es muy importante, trata un problema central para la economía nacional, para los derechos de nuestro pueblo y también para la defensa de nuestra soberanía como país”. Asimismo señaló que la medida puede tener un “alcance regional y más allá de la región ya que la persecución de la fuga y las guaridas fiscales es un tema global”.

Más adelante, Claudio Lozano, de Unidad Popular aseveró que “los 400 mil millones de dólares que hay en el exterior son la mercancía más importante que la Argentina ha exportado en los últimos 50 años en el marco de una asociación directa entre la deuda y la fuga, deuda que tuvo tres momentos centrales durante la dictadura, el menemismo y el macrismo”. Y destacó que “el proyecto pone el foco donde tiene que estar, como es en sacarnos de encima el collar que nos pone el Fondo Monetario Internacional, que le otorgó el crédito al gobierno anterior no solo para sostener a Macri, sino para controlar a Argentina y su futuro”.

A pesar de considerar pertinentes las medidas del proyecto del oficialismo, reclamó que “esta ley tiene que ir de la mano de la decisión de no detener todo lo que hay que investigar sobre la fuga. Hay quedarle manija a las investigaciones judiciales, políticas, y la presentación a nivel internacional”.

A su turno, la ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, planteó que “nuestro Partido Justicialista tiene banderas históricas, que son las banderas indudablemente de justicia social, soberanía política, independencia económica. En esas banderas, este proyecto que se presenta es un proyecto absolutamente pertinente, oportuno y preciso en nuestra identidad histórica y en nuestro sentido de existir”. En consonancia con el discurso oficial, la ex diputada arremetió contra la gestión anterior mencionando que “tuvimos una pandemia económica que se llamó Mauricio Macri. Es bueno poner responsables”. En este marco celebró que el Gobierno haya presentado la querella para que se haga la investigación.

Le siguió Juan Carlos Junio, del Partido Solidario. En su alocución llamó a “la unión de los parlamentarios del Gobierno nacional alrededor de iniciativas que interpelen al pueblo, como ésta que va al corazón del poder económico, al corazón del poder político, al corazón del poder cultural-mediático, por lo tanto es un proyecto valioso y valiente”.

Alejandro Mosquera, de Compromiso Federal subrayó que “crédito y fuga fueron parte del mismo objetivo, por lo cual este proyecto pone el foco adecuadamente. La contracara es que las políticas del FMI, el endeudamiento, siempre han servido para el mismo objetivo”. En este sentido aplaudió que, frente a la intención de FMI de “impulsar políticas de ajuste” el Frente de Todos esté en contra y de “una pelea por recuperar soberanía”.

Elena Hanono, del Partido del Trabajo y del Pueblo remarcó: “Las deudas se pagan, las estafas no. Esto ha sido una verdadera estafa al Estado argentino”. También apeló a la terminología “pandemia macrista” para acusar al gobierno precedente de “endeudar al pueblo en una cantidad exorbitante y nos ha dejado en una situación muy frágil como país. Hay que enfrentar esa deuda, investigarla y pagar lo que corresponde y lo que no corresponde no hay que pagarlo”.

Desde el Frente Renovador, Pablo Mirolo, se mostró conforme con la reunión de todos los representantes de la coalición oficialista al tiempo que observó como “una oportunidad para que de una vez por todas el Frente de Todos se institucionalice. Establezcamos cuatro, cinco o diez políticas que necesita nuestro país. Una hoja de ruta que le pueda dar al presidente, a la vicepresidenta y, por supuesto, al presidente de la Cámara de Diputados, hacia dónde tiene que ir la Argentina”.

Una participación curiosa fue la del intendente de Ensenada y referente del Frente Grande, Mario Secco, quien acusó a los medios de que la gente le echa la culpa al presidente Fernández por la situación actual: “hoy estamos hablando de la deuda que nos generó Macri y su pandilla, pero según una encuesta la gente, la sociedad, no se da cuenta que le echaba la culpa a Alberto. El poder mediático que tiene el liberalismo en el país que le hacía creer a la gente que gran parte de la deuda la había hecho Alberto”.

Por otra parte enfatizó en que “el pueblo argentino se está poniendo de pie y está reclamando que la paguen los chantas que se la fugaron. Esta iniciativa no se va a poder guardar, no se va a poder esconder. Todos tenemos sed de avanzar con posiciones muy firmes”. A lomo del término “avanzar” sugirió que “ellos también están avanzando”, aludiendo así a los movimientos en torno al Consejo de la Magistratura con la chicana: “la Corte entrando por la ventana”.

En el encuentro también estuvieron presentes Adriana Díaz del Partido Intransigente, Claudio Morresi de Kolina, Octavio Argüello del Partido Cultura, Daniel Siciliano de Forja y Rubén Cuello de Nuevo Encuentro.