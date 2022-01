El Senado sepultó el proyecto de reforma electoral de Biden

El Senado estadounidense sepultó el proyecto de reforma electoral impulsado por el presidente Joe Biden para defender el derecho al sufragio de las minorías, al bloquear en las últimas horas el último procedimiento posible para su tratamiento.

«Estoy profundamente decepcionado de que el Senado no haya defendido nuestra democracia. Estoy decepcionado, pero no disuadido», dijo Biden en Twitter, después de una votación en la Cámara alta donde los republicanos contaron con el apoyo de dos legisladores demócratas para imponerse.

«Seguiremos avanzando hacia la legislación necesaria y presionando para que se realicen cambios en los procedimientos del Senado que protegerán el derecho fundamental al voto», añadió.

Los demócratas y los activistas por el derecho al sufragio defendieron el proyecto como una respuesta necesaria a los esfuerzos republicanos por restringir el voto, especialmente entre los afroestadounidenses y latinoamericanos.

