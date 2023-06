El senador Martín Lousteau cuestionó la pertenencia de Jorge Macri a la Ciudad: qué dijo – NCN

El senador nacional y precandidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Martín Lousteau, cuestionó la candidatura de Jorge Macri en el marco de la interna de Juntos por el Cambio de cara a las elecciones: “Fue diputado provincial dos mandatos, fue intendente de Vicente López tres mandatos y renunció recién cuando Quirós se bajó de la candidatura en la Ciudad”.

El referente de Evolución Radical destacó, además, el trabajo de su espacio en el territorio porteño: “Nosotros desde hace mucho tiempo que construimos una fuerza que entiende a la Ciudad, que la vive y que la transita, con especialistas en cada uno de los sectores”.

“Los porteños vamos a votar por las mejores propuestas y nosotros estamos convencidos de que las tenemos. Tenemos mejores equipos y entendemos mejor a la Ciudad”, agregó en declaraciones con TN.

Sin embargo, el exministro de Economía aseguró que no impugnará la candidatura de su competidor e irá a la pelea interna el próximo 13 de agosto en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

«Prefiero competir a pesar de que me parezca que lo que hace no es lo correcto pero siempre prefiero competir. Lo correcto no es andar forzando la Constitución en todos lados porque no está bueno decir ‘mirá lo que pasa en Tucumán, mirá lo que pasa en San Juan que no dejan competir a Uñac y ponen al hermano, y en la Ciudad de Buenos Aires ahora forzar la interpretación constitucional», expresó.