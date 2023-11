El senador Romero se diferenció de Pichetto y anunció que «votará en contra del kirchnerismo» – NCN

El senador nacional de Juntos por el Cambio Juan Carlos Romero se diferenció del líder del Peronismo Republicano, Miguel Pichetto, al anunciar que «votará en contra del kirchnerismo», es decir, a favor de Javier Milei, en el balotaje presidencial que enfrentará al candidato de La Libertad Avanza con el representante de Unión por la Patria, Sergio Massa.

“Así se expresó la ciudadanía en las generales de octubre con un 36% que sacó Massa y un 64% que prefiere un cambio. Ahora ese porcentaje tiene que expresarse. Porque las opciones son dos: un cambio o seguir con más de lo mismo», argumentó el senador del Peronismo Republicano, el espacio que comparte junto al rionegrino dentro de la coalición opositora.

El ex gobernador de Salta puntualizó que elegir a Massa significa «más estatismo, más control del Estado, falta de inversión, un 45% de pobres, con dos tercios de los chicos pobres, con la inseguridad, con el narcotráfico y la inseguridad en todo el país».

En un reportaje radial, Romero advirtió que «existe mucha tentación de algunos sectores de Juntos por el Cambio de ser prescindibles, neutrales» en la elección.

«Es cierto que las instituciones, los partidos, pueden ser neutrales. Pero, ¿y los ciudadanos? ¿Qué van a hacer en el cuarto oscuro? Yo estoy seguro de que no van a decir ‘bueno, yo soy neutral, por lo tanto, no voto’; al contrario, irán decididos por una opción. Insisto en este concepto: considero que neutrales pueden ser las instituciones, pero las personas no podemos ser neutrales porque estamos obligados a dar una opinión y la opinión es el voto; el voto vale», fundamentó.

En esa línea argumentativa, el senador nacional afirmó que «un voto en blanco, no votar o el voto nulo es favorecer al que va primero: en este caso, al candidato del modelo kirchnerista».

«Nosotros hemos participado en Juntos por el Cambio, primero con (Horacio) Rodríguez Larreta y, después, con Patricia Bullrich. Ahora esa opción ya no está, ya no se puede seguir a un sector político en el cual uno tenía depositada la esperanza. Por eso, yo voy a votar en contra del kirchnerismo porque es lo que vengo haciendo hace 20 años y porque no creo en este modelo que nos ha llevado a los peores indicadores de inflación y pobreza. Esta actitud mía no es ninguna sorpresa», se atajó Romero.