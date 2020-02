El senador Taiana, junto a Lula y Mujica en celebración de 40 años del PT

“Argentina puede ser usada como ejemplo por los otros países de la región para que las fuerzas progresistas puedan ganarle en las urnas a los gobiernos que están implantando un modelo económico neoliberal”, dijo Taiana en un panel que compartió con el ex canciller de Brasil Celso Amorim.

Entre los asistentes al encuentro, en Río de Janeiro este sábado, estuvieron el ex presidente de Uruguay José “Pepe” Mujica, la vicepresidenta uruguaya Lucia Topolansky, y los dirigentes brasileños Fernando Haddad, Gleisi Hoffman y Manuela D’avila, entre otras figuras internacionales, se informó hoy en un comunicado el senador argentino.

Taiana añadió, ejemplificando con el Frente de Todos, que “gobernamos 12 años y nos derrotaron. Y lo primero que aprendimos y que los otros partidos de izquierda tienen que aprender es que, tras una derrota electoral, hay que levantarse y seguir luchando. Gracias a eso cuatro años después de la derrota conseguimos vencer a ese mismo gobierno que nos había apartado”.

El senador exhortó a “la unidad de las fuerzas progresistas, incluyendo movimientos sociales y sindicatos”, y dijo que “hay que confiar en nuestro pueblo, pues si no tenemos confianza, no sabemos escuchar, no sabemos hablar el lenguaje de los más humildes y entender su sufrimiento y sus luchas, no vamos a poder construir esa fuerza mayoritaria”.

Tras instar a tener “el oído siempre cerca del pueblo y los pies en el barro”, destacó que “un objetivo central que define esta época es la lucha contra la desigualdad, que es la peor consecuencia del proyecto neoliberal financierizado en el mundo y en la región”.