EL SHOW DE LA BELLEZA.

Christie´s ha puesto con firmeza los pies en China. La galería primerea en el mercado oriental de pintura y esculturas. En tres noches consecutivas vendieron pinturas y esculturas por u$s 184 millones. Si bien Oriente sigue encandilado con el arte occidental, no deja de lado a los artistas asiáticos. Y sus cotizaciones van a la suba: por ejemplo Sanyo vendió por u$s 22 millones, una obra que fue vendida hace veinte años en Taiwán en u$s 250 mil.

Una pintura de Zhang Xiogang obtuvo $s 12,7 millones en la venta del miércoles pasado; y un desnudo del japonés Fujita estuvo alrededor de los u$s5 millones.

Como corresponde a estos tiempos de peste, las ventas son on line y así ocurrirá –como con tantas cosas- pasada la pandemia.

Una curiosidad: la obra de Andy Warhol, un tanto decaída en los mercados europeos, subyuga en Oriente donde se vende muy bien. La magnífica Joan Mitchell también es codiciada, al igual que el gran Basquiat.

Y otra curiosidad: más de medio millón de personas siguen on line las ofertas y la competencia entre los coleccionistas. La cultura del show se impone hasta en el reservado mundo de la belleza.