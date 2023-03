El silencioso enfrentamiento de Sergio Massa y Alberto Fernández: off, trascendidos y terapia de desgaste

Desdoblamiento cambiario. Un juego de palabras que comenzó la semana pasada tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se terminó de instalar el domingo 19 e hizo estallar de bronca al Ministro de Economía, Sergio Massa. Ese día, recién aterrizado en la Ciudad de Buenos Aires tras su gira por Panamá, el funcionario discutió por teléfono con el presidente Alberto Fernández y exigió mesura en sus ya clásicos «off the record» que liman sin pausa al Gobierno y debilitan el impacto de medidas macroeconómicas.

Para Massa, tanto él como -entre otros- Daniel Scioli y segundas líneas, fueron los encargados de regar esa versión -delicada- en vísperas del comienzo de la semana. Ante tanta interna, en medio de las especulaciones, cada sector dispara con nombre y apellido sobre rivales que están dentro del gobierno, nunca afuera. Un funcionario con oficina en la Casa Rosada habló con PERFIL y desmintió categóricamente operaciones por parte del Presidente o los suyos contra Sergio Massa.

Internas sin fin

Más allá de este último capítulo, lo concreto es que el Frente de Todos naturalizó este tipo de operaciones cruzadas que costaron infinidad de problemas a la gestión. Quizás el primer gran escándalo haya sido la salida del entonces vocero de estricta confianza de Alberto, Juan Pablo Biondi. Fue en septiembre del 2021 cuando la vicepresidenta Cristina Kirchner lo denunció por montar supuestas operaciones de prensa en su contra, a las que calificó de «permanentes» y consideró que generaron un «desgaste en el Gobierno». «Es increíble que no lo adviertan. Es una pena tanto daño autoinfligido», aseguró. «No voy a seguir tolerando las operaciones de prensa que desde el propio entorno presidencial a través de su vocero se hacen sobre mí y sobre nuestro espacio político», advirtió la expresidenta. Tras la dura carta, Biondi presentó su renuncia.

Cristina Kirchner cruzó a Alberto Fernández: «En un off se dicen barbaridades que después se niegan»

El 4 de junio del 2022 fue el entonces ministro de Producción Matías Kulfas quien salió eyectado por estas cuestiones. Alberto Fernández lo echó tras el discurso de Cristina en el acto por los cien años de YPF en el que la vicepresidenta le ordenó a Alberto que usara la lapicera «con los que tienen que darle cosas al país». Es que tras el acto, el propio Kulfas difundió una respuesta a su comentario en off the record y a través de WhatsApp. Allí señalaba: «La lapicera la tienen que usar los funcionarios de Cristina». Tras la filtración, la vicepresidenta pidió la cabeza de Kulfas y Alberto Fernández le soltó la mano.

Wado de Pedro, también

Los off the record no vinieron siempre del lado «albertista». La visita de Lula Da Silva fue uno de los últimos capítulos de la interna a través de los medios de comunicación. En un acto con organismos de Derechos Humanos, el ministro del Interior Wado de Pedro se enojó porque no lo invitaron. A través de voceros, salió a acusar a Alberto de «no tener códigos». El off retumbó en el corazón del Gobierno. «Si hay falta de códigos es de los de adentro», respondió Victoria Tolosa Paz, ministra de Desarrollo Social y aliada del Presidente. A diferencia de Kulfas, de Pedro no renunció, ni lo echaron.

La última fue la más explosiva. Acostumbrado a chatear por WhatsApp sin tomar recaudos de la consecuencia de sus dichos, Alberto le dijo al periodista Roberto Navarro que si ganaba las PASO «terminaba con 20 años de kirchnerismo». La frase, según sus voceros, había sido en off, nunca para publicar. El Destape lo publicó y esto generó la ira total de Cristina y su entorno. «En un off se dicen barbaridades que después se niegan», sentenció en medio de aplaudidores en el Senado.

La actualidad económica no resiste más internas. La falta de conducción genera libertad de acción para cada uno que desee instalar su visión de los hechos y la estrategia a tomar. A los funcionarios del Gobierno no parece importarles que cada día la cuestión se complica más. O no se dan cuenta.

RI/fl/nt