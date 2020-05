El Sindicato Cinematográfico en “emergencia absoluta”

Desde el Sindicato de la Industria Cinematográfica (Sica) exigieron al Gobierno una solución para que los trabajadores puedan acceder al seguro de desempleo como a los beneficios dispuestos por el freno total de la actividad.

El secretario general del sindicato, Guido Valerga, explico que “por la característica de nuestra contratación nos encontramos en una situación de emergencia absoluta. Acompañamos las medidas del gobierno, pero necesitamos soluciones para esta situación”, informó Télam.

En este marco el representante gremial mencionó que debido a la situación de emergencia sanitaria los trabajadores no pueden conseguir turnos para tramitar el seguro de desempleo, como, “en muchos casos”, tampoco al crédito a tasa cero o al Ingreso Familiar por Emergencia que dispuso la Casa Rosada.

Valerga aclaró que “esta situación se da como en otras actividades en las que la persona que no es contratada no cobra y no trabaja, no como en otras industrias donde son suspendidos. Tampoco son informales, porque tienen un contrato por tiempo determino con todos sus aportes”.

Mas de 40 rodajes fueron cancelados desde el inicio de la cuarententa en la industria audiovisual argentina por la pandemia del COVID-19, por lo que autoridades del Sica calculaban que 2.000 puestos de trabajo y alrededor de 50 millones de pesos en concepto de salario se perdieron sólo durante el primer mes de la medida.

