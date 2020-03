El sistema sanitario municipal ajustó mecanismos para aplicar el protocolo preventivo de coronavirus

El municipio a través de la Secretaría de Desarrollo Humano informó que los Centros de Atención Médica Municipales se encuentran preparados para ejecutar el protocolo de prevención ante emergencias sanitarias correspondiente con pacientes que presenten síntomas compatibles con el coronavirus (Covit-19)

Los empleados de los diferentes Camm y salas de primeros auxilios se encuentran capacitados en lo que hace a la aplicación de este protocolo de prevención con que se buscará contener a la población a través de la detección de posibles casos y la posterior derivación a los lugares correspondientes.

En este sentido, los pacientes que ingresen a los centros de salud municipal recibirán los controles adecuados en el sector de enfermería, el que se encuentra aislado del resto de los consultorios.

Si el paciente presenta síntomas como fiebre, tos, dolor de garganta y dificultades para respirar deberá responder una serie de preguntas, se le suministrará un antifebril, se le colocará un barbijo y se pondrá en conocimiento al centro de salud correspondiente donde se realizará la derivación.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Humano, Ramiro Barrera, señaló: “Venimos trabajando de manera conjunta y alineados con las disposiciones que se han venido tomando a nivel provincial y nacional, por lo que podemos asegurar que los centros asistenciales del municipios trabajaran simultáneamente con las demás instituciones sanitarias habilitadas en la provincia en lo que hace al protocolo de prevención”.

Asimismo, el director de Salud, Cesar Scabuzzo, indicó: “La prevención básica y fundamental es no circular en la vía pública, no salir del domicilio, el secreto de no propagar esta enfermedad es la no movilización de las personas, por esto solicitamos a los pacientes que se acerquen al centro de asistencia más cercano a sus domicilios para que se pueda ejecutar el protocolo de forma correspondiente”.

Agregó: “Destacamos también la participación de Alerta Banda, que es uno de los pilares en cuanto a la logística de control y traslado de los pacientes y de filtrado de la información, es un paso intermedio entre los llamados que se disparen desde un Camm a la central de atención que estará ubicada en el Centro Integral de Salud Banda desde donde se enviará la unidad de traslado habilitada para asistir al paciente”.