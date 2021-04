El sujeto virtual y el odio: no te preocupes si no es verdad – Télam

Tommy Robinson, activista de ultraderecha (Foto: Wikipedia).

La produccin de narrativas en las redes sociales se retroalimentan a travs de los algoritmos que llevan al usuario a realizar recorridos que refuercen una idea o prejuicio sin importar si es cierto o no. Lo que prima son las emociones primarias, verdad, falsedad o datos no entran en juego.

En una nota, escrita por Cade Metz, el New York Times indag en los modos en que los algoritmos de Youtube, ms una buena edicin, fueron herramientas fundamentales de la ultraderecha en los ltimos aos.

Para esto cuenta como en 2018, Tommy Robinson, activista deultraderecha, public un video enesa red con el asesoramiento del youtuber Caolan Robertson, en el que afirmaba haber sido agredido por un migrante africano en Roma.

El video hizo eco con los sentimientos antinmigrantes en el Reino Unido y en toda Europa. Adems se centraba directamente en el conflicto, yendo rpidamente de una escena a otra entre gritos y empujones donde se tergivers lo que realmente haba sucedido.

Segn el ex youtuber elegan el momento ms dramtico, o lo fingan. Y descubrieron que el xito en la plataforma era impulsar la confrontacin y el odio ms all de la realidad o lo veraz, porque era lo que se viralizaba mucho ms que cualquier otra cosa.

Segn la nota de NYT, las imgenes en bruto del episodio en Roma, proporcionadas por Robertson y revisadas por ese medio, muestran que el video de YouTube fue editado para dar la falsa impresin de que Robinson haba sido amenazado. La grabacin completa muestra que l fue el agresor.

Durante los ms de dos aos que ayud a producir y publicar videos Robertson aprendi cmo hacer ediciones inteligentes y que centrarse en la confrontacin atraa millones de visitas en YouTube y otros servicios y cmo el algoritmo de recomendacin a menudo llevaba a la gente a los videos extremos.

En una de sus ltimas experiencias antes de abandonar la actividad Robertson cuenta como en manifestaciones hacan preguntas como si estuvieran intensin o inters de comprender las demandas y que la gente se exprese, pero en realidad lo que se buscaba era hacer preguntas para hacerlos enojar y que se violenten.

Caolan Robertson, cineasta y youtuber (foto: Twitter).

Estos diseos que se extienden a todas las redes sociales, estn pensados para entrar a la denominada “cmara de eco” que crean las redes como YouTube, donde el usuario se mantiene en un recorrido inducido por el algoritmo para que siga mirando o visionando contenidos similares.

Asistimos a la conformacin de un nuevo sujeto virtual que pasa ms horas frente a una pantalla que en la vida cotidiana social como siempre se ha entendido. La informacin termina relegada o cuestionada por la creencia sobre el dato, fakenes y deepfakes pasan a ocupar un lugar en las redes que no sera posible sin los algoritmos y la lgica de las redes sociales donde lo que importa es un relato creble y no si es verdad. El odio y los discursos de odio, aunque minoritarios, cobran en las redes una visibilidad que no tendran de otro modo y se retroalimentan en su viralizacin.