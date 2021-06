El SUPA porteño exige aumentos por encima del 40% y un bono superior a 80mil pesos

El Sindicato Unidos Portuarios Argentinos, Puerto Capital Federal y Dock Sud (​SUPA) exigirá un incremento salarial superior al 40% en el inicio de la negociación paritaria con los empresarios de la actividad estibadora y portuaria.

Además, el gremio que conduce Juan Corvalán irá por un bono superior a los 80 mil pesos dirigido a todos los trabajadores de las terminales portuarias.

Así lo confirmaron a Mundo Gremial desde la secretaría gremial del sindicato, a horas de comenzar una nueva negociación colectiva para fijar los salarios del período 2021 -2022 de los estibadores porteños.

Los logros del SUPA

La negociación se iniciará luego de un año intenso con marcado protagonismo del SUPA en las conversaciones por aumento salarial y defensa del empleo, sobre todo en relación al personal tercerizado.

Durante 2020 el gremio llevó adelante desde el mes de junio una ardua lucha en relación a las paritarias en demanda subas para cerrar la negociación del año anterior y la pauta salarial del corriente período.

Fue un largo recorrido con medidas de fuerza de gran escala. Los estibadores soportaron presiones y hasta el ataque a tiros por parte de una patota mientras reclamaban salarios frente a las terminales portuarias. Como saldo, un trabajador resultó herido de bala.

La disputa continuó hasta septiembre y “gracias a esa lucha se logró cerrar una paritaria más justa y lograr el bono Covid retroactivo”, destacó Diego Corvalán, secretario gremial del SUPA.

Ese acuerdo marcó la cancha de la paritaria portuaria 2020 tras cerrar aumentos con las terminales portuarias y abrir así el camino al resto de los gremios de la actividad para firmar aumentos en los mimos términos que los estibadores.

La pelea en Terminal 5

Acá la situación es particular. El SUPA consiguió un bono traspaso de 350.000 pesos para los trabajadores de la Terminal 5 que se amplió a los trabajadores de Terminal 4 y TRP, y que -lamentó Corvalán- “por un fallo de la justicia, mediante una cautelar de no innovar, los trabajadores de la Terminal 5 están de rehén de Bactssa, que ahora ofrece pagar paritarias y todo lo que se ha firmado por las demás terminales, y con el bono fueron a la justicia. Me pregunto, no teniendo barcos cómo es posible que ahora quieran pagar todo y cuando tenían era demasiado”.

“Pero gracias a esa negociación que se logró en el traspaso, los trabajadores de TRP y Termianal4 están cobrando el bono de 350.000 pesos en 12 cuotas de 29.166 pesos”, destacó el dirigente.

A su vez, el gremio señaló que durante el 2020 se lograron traspasos en TRP y Terminal 4 y este año se continuará con ese mecanismo a través de charlas con las terminales y con autoridades de Terminal 5, de acuerdo a lo firmado en el acta paritaria de septiembre para efectivizar a los trabajadores.

“En octubre y noviembre, nos reunimos con las empresas y Terminal 5 fue la que negó haber firmado el acuerdo. Hoy después de la cautelar Bactssa negó esa reunión y el compromiso de dar ingreso a planta efectiva si obtenían el año. Y hoy ellos reconocen que tienen el año y no cumplen con lo hablado”, remarcó Corvalán.

Por otro lado se continuó con las negociaciones por la vacunación para los estibadores como personal esencial en el marco de la pandemia.

En febrero de 2021, el SUPA cerró un bono pandemia de 95.000 pesos para los estibadores de la Terminal 4 luego de una extensa negociación y un fuerte plan de lucha impulsado por la organización sindical que logró vencer la resistencia del Grupo Maersk, que se negaba a replicar en Argentina el acuerdo celebrado en el resto del mundo para reconocer el esfuerzo realizado por los trabajadores durante la pandemia.

Aumento salarial en areneras y depósitos fiscales

En 2020 el gremio cerró un importante aumento destinado a los trabajadores de Areneras, dando continuidad este año con la intención de sostener el resguardo del poder de compra de los afiliados.

Y en relación a los Depósitos Fiscales, la organización acordó el año pasado un incremento del 46% y en el actual calendario firmó un 40% hasta enero próximo con cláusula de revisión en diciembre.

En noviembre habrá una reunión para determinar el pago de un bono Covid, donde la conducción gremial hará fuerte hincapié informó el SUPA.