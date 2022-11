El sur global necesitará multimillonarias inversiones para enfrentar el cambio climático

Los países del sur global necesitarán más de 2,4 billones de dólares al año hasta 2030 para financiar su lucha contra el cambio climático, según un informe publicado este martes por la presidencia egipcia de la COP27, en el que se subraya que cerca de la mitad de ese monto deberá provenir de inversores externos.

Esas inversiones, dirigidas a los mercados emergentes y a los países en desarrollo, servirán para «reducir las emisiones, reforzar la resiliencia, enfrentarse a los daños y pérdidas causados por el cambio climático y restaurar la tierra y la naturaleza», según ese informe de expertos encargado por la presidencia egipcia de la COP27 y la británica de la precedente COP.

De la suma total, se estima que 1 billón debería provenir de inversores internacionales, ya sean países desarrollados u organismos multilaterales, mientras que el resto debería salir de las propias economías de esos países, ya sea de fuentes privadas como públicas.

Hasta ahora, las inversiones en los países emergentes son de alrededor de 500.000 millones de dólares anuales, sostiene el informe, que enumera una serie de medidas tendientes a mantener vivo el objetivo de limitar la temperatura del planeta a 1,5° acordado en la COP21 de París.

«Los países ricos deberían asumir que es en su propio interés», explican los autores, los economistas Vera Songwe, Nicholas Stern y Amar Bhattacharya, quienes propusieron algunas medidas concretas como un aumento de los préstamos de bajo o nulo interés de los países ricos o la refundación de los organismos multilaterales de crédito, informó la agencia de noticias AFP.

Actualmente, el financiamiento climático oscila en torno a los 30.000 millones de dólares. Esa cifra debería duplicarse en los próximos tres años.

It’s time for nations to come together in solidarity, fully respecting all human rights and guaranteeing a safe space for environmental defenders & all actors in society to contribute to our climate response.

We need all hands on deck for faster, bolder #ClimateAction.#COP27 pic.twitter.com/HHJcl9E1Ot

— António Guterres (@antonioguterres) November 8, 2022