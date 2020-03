El SUTCA denuncia que las empresas “no cumplen con protocolos” contra Coronavirus

A través de un comunicado el Sindicato Unidos de Trabajadores Custodios Argentinos (SUTCA) alerta y denuncia “la falta de implementación de protocolos de prevención, detección temprana y control frente a la pandemia del Coronavirus tanto en las empresas como de las Cámaras que agrupa al sector”.

“Solo en el Área Metropolitana actúan casi mil empresas de seguridad privada. Y al día de la fecha no han elaborado protocolo alguno de prevención, detección y control. No han difundido siquiera las recomendaciones del Ministerio de Salud. No han implementado mecanismos de limpieza y desinfección de los puestos de trabajo”, exponen desde el sindicato.

En este sentido, detallaron que “ante lo alarmante de la situación, teniendo en cuenta la alta exposición que tienen nuestros trabajadores y trabajadoras que desempeñan funciones de custodia y seguridad en Aeropuertos, Puertos, grandes Centros Comerciales, Hospitales Públicos, Clínicas Privadas, estadios de fútbol, Conciertos y recogiendo las mejores experiencias a nivel local e internacional, exigimos a los empresarios y Cámaras del sector la implementación de las siguientes medidas con el efectivo control Estatal”:

Cada empresa debe implementar un protocolo de actuación teniendo en cuenta su actividad.

Deben crear grupos de gestión con responsables, objetivos y medidas generales.

Estos grupos deben estar integrados también por representantes de los trabajadores, tomando la recomendación de la Internacional de Servicios Públicos (ISP) y la OMS.

Mantener un canal de comunicación rápido y efectivo para direccionar recomendaciones en caso de que los síntomas surjan en el domicilio del trabajador o en su lugar de trabajo.

La limpieza y desinfección de los puestos de trabajo.

La distribución de alcohol en gel y de ser necesarios barbijos.

Para concluir, pidieron “la rápida intervención de las autoridades estatales correspondientes” y que” no es para crear pánico”, sino para “tener conciencia de la gravedad de la situación”.

