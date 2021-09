El tenis me va a dar otra chance

Además, el tandilense, de 32 años, remarcó que “la rehabilitación es el partido más difícil que me tocó jugar”, en referencia a la complejidad que experimenta para retornar al circuito profesional de la ATP.

“Decidí venir a terminar de recargar energía y sumar buena onda y hacer esta última etapa de mi recuperación”, sostuvo Del Potro a la prensa, al finalizar la exhibición en la que enfrentó a una gloria pasada del tenis mundial como el estadounidense McEnroe.

“Dentro de toda esta situación complicada, el verme jugando, el ver los golpes bien, fue lo que me hizo seguir con la rehabilitación, había que curar la pierna, porque todo lo demás está. Sé que el tenis me está esperando para darme otra chance”, señaló Del Potro, quien remarcó que “de alguna manera, sé que lo voy a lograr”.

El campeón del US Open en la edición 2009 reconoció que al ver los partidos en el US Open “tengo sentimientos encontrados, porque los veo jugando y tengo ganas de jugar y me dije porque no estoy jugando ahora, esta edición. Veo a los que están dentro de la cancha y siento que es mi lugar natural y es una señal interna de que tengo ese fuego intacto”, sentenció en declaraciones a la señal ESPN

Sobre este punto, Del Potro reveló que luego de la exhibición “McEnroe me dijo si te ponés bien, vas a poder volver al Top ten, te veo bien, veo muy bien tu tenis”, consideró.

El tenista tandilense no juega oficialmente desde junio de 2019 en el torneo de Queen’s, cuando doblegó al canadiense Denis Shapovalov. Un recrudecimiento en la lesión que sufría en la rótula derecha obligó a dos operaciones más de rodilla.

Sobre su relación con el US Open, Del Potro fue contundente: “Tandil y este torneo tienen todo mi corazón, por eso me costó venir esta vez, porque sabía que no podía jugar”, y señaló que “vine a buscar el cariño del público del US Open y llevarme su buena energía”.

Sobre su futuro, el diestro tandilense dijo que “del tenis me quiero ir disfrutando todo lo que coseché: jugando y disfrutando”, remarcó.

Del Potro también reveló que los ex futbolistas Martín Palermo y Rolando Schiavi, “me escriben y me hablan mucho para no me retire, me dijeron no te podés ir así. Volvé a jugar y a disfrutar”, contó.

Mientras que sobre las consecuencias del juego intenso, el bonaerense dijo que “el tenis es un deporte que te va rompiendo de a poco, trataré de cambiar mi juego, Hoy todos son puntos cortos y un tenis muy potente”.

“Delpo” solicitó que “se escuche a los deportistas de alto rendimiento que se están quejando de las presiones y las exigencias”, sostuvo.

Aunque no se animó en anticipar en cuál de los próximos torneos podría volver, Del Potro dijo que “tengo mucha ilusión de venir” al US Open en su edición 2022, “como jugador, no sé si como candidato, pero al menos se protagonista de nuevo”.