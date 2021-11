el testimonio de un español en Sudáfrica

Los países de la Unión Europea acordaron el pasado viernes prohibir los vuelos con salida o destino a Sudáfrica, Namibia, Lesoto, Esuatini, Zimbabue, Namibia y Botsuana, por temor a que la nueva variante de coronavirus B.1.1.529 -conocida como ómicron- se propague por esas rutas.

Ahora se sabe que la variante ya estaba en Países Bajos una semana antes de que llegasen los vuelos desde Sudáfrica. En España, después de ser confirmado el primer caso ómicron y con otros tres en estudio, el Consejo de Ministros celebrado este martes ha acordado aprobar medidas más restrictivas para intentar contener la variante.

Se estima que unos 150 españoles tratan de regresar a España desde el país africano y, dado que hay vuelos comerciales disponibles, por el momento, el Ministerio de Exteriores, Unión Europea y Cooperación no se plantea fletar vuelos de repatriación.

Luis, un joven que trabaja en Ciudad del Cabo ha hablado con 20minutos sobre cómo se está viviendo la situación creada por la nueva variante en Sudáfrica. «El panorama es totalmente normal aquí. Yo me enteré de lo alarmante que era ómicron porque mi familia me llamó muy preocupada desde España. Aquí no hay histeria colectiva», dice el joven.

Según Luis, la vida en las distintas ciudades del país sigue sin restricciones estrictas: «El fin de semana pasado estuve en Johannesburgo y la gente tampoco usaba la mascarilla por la calle ni en bares ni restaurantes. Que yo sepa no se han cancelado conciertos ni otros actos públicos».

Sudáfrica cree que prohibir los vuelos es «poco eficaz»

Luis, que pasó el confinamiento de 2020 en Estados Unidos, cuenta que «aquella situación era algo completamente distinto. Ahí sí era más difícil conseguir un vuelo para llegar a casa, el Ministerio tuvo que ayudarnos. Aquí sigue habiendo vuelos comerciales».

Aunque Qatar Airways ha suspendido su vuelo para el 10 de diciembre, al joven no le ha costado conseguir otro para cinco días después con la compañía holandesa KLM, también encargada de traer este martes a España al grupo de doce vallisoletanos varados en Sudáfrica.

Las autoridades del país africano pidieron en la asamblea extraordinaria de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que los países que han impuesto una prohibición de viajes, recapaciten, entiendan que se trata de una medida poco eficaz y la dejen sin efecto.

«Estamos decepcionados porque algunos países han impuesto de forma injustificada prohibiciones de viaje que nos afectan y vemos con preocupación que la lista sigue creciendo, lo que es discriminatorio», dijo el ministro de Salud sudafricano, Joe Phaahla.

Cuarentena de 10 días en España

En cuanto a las campañas de vacunación, Luis reconoce que en la televisión y espacios publicitarios, el Gobierno anima a acudir a los puntos dispuestos para inocular la vacuna. En Sudáfrica no alcanzan el 24% de la tasa de vacunados y solo un 7% del continente africano está inmunizado. «Hablo con algunos conductores de Uber y dicen que saben que hay que vacunarse, pero no lo hacen. No sé muy bien el motivo», explica Luis.

Cuando el joven vuelva a España tendrá que guardar 10 días de cuarentena, 7 si se hace una prueba el séptimo día de confinamiento y sale negativa.

Además, aunque no hay vuelos directos entre España y Sudáfrica, la Dirección General de Salud Pública ha adoptado «con carácter inminente» una resolución para exigir a los pasajeros procedentes de países de alto riesgo «un test de antígenos o una PCR», además de la vacunación.