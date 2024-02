El titular de la OIEA llegó a la central nuclear de Zaporiyia en Ucrania

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, llegó este miércoles a la planta ucraniana de Zaporiyia, ocupada por las fuerzas rusas desde el inicio de su invasión, con el objetivo de «garantizar la seguridad y la protección» de la mayor central de su tipo en Europa.

Se trata de la cuarta visita que el diplomático argentino realiza a la instalación para evaluar «el cumplimiento de la OIEA para proteger la planta y estado de los sistemas actuales de energía y enfriamiento, niveles de personal calificado, entre otros», según publicó en un video en la red social X.

«Estas son evaluaciones vitales para la seguridad de las instalaciones; no hay lugar para la complacencia», agregó.

«Grossi destacó durante la visita que la principal tarea conjunta es garantizar la seguridad nuclear y la protección de la central de Zaporiyia, y apreció los esfuerzos conjuntos para hacerlo«, añadió la dirección de la planta bajo control de Moscú.

On my 4th visit to ZNPP, assessed observance of @iaeaorg’s 5 principles for protecting the plant & status of current power and cooling systems, levels of qualified staff, among others.

These are vital assessments for the facility’s safety and security—no place for complacency. pic.twitter.com/jOiCQwwmnp

