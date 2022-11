El Top Five de momentos polémicos de Gabriela Cerruti

Una vez más, la vocera presidencial Gabriela Cerruti en el centro de un escándalo. Esta vez, ante la ministra de Igualdad de España, describió el homenaje a los fallecidos por Covid como las piedras de la «derecha», y desato la furia de la oposición. Pero no es la primera vez que sucede algo así. Al detalle, el Top Five de sus momentos más polémicos:

5º Cruce con un periodista de La Nación

En febrero, Alberto Fernández había manifestado a su par ruso, Vladimir Putin, que quería «dejar atrás la dependencia» de Argentina con Estados Unidos y con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Días después, en conferencia de prensa, la periodista de La Nación, Cecilia Devanna preguntó a Gabriela Cerruti si iba a haber “algún tipo de señal con el gobierno estadounidense tras la posición del Departamento de Estado, de funcionarios estadounidenses que dejaron conocer el desagrado con las declaraciones del presidente». Cerruti le preguntó de qué funcionario hablaba, y Devanna respondió que era «en off», es decir, una fuente que no autoriza la difusión de su identidad.

«Los off dan información y hay que chequearlos con otras dos fuentes independientes para saber si es verdad o no. Que una fuente de una opinión y sea tomada como la opinión del Departamento de Estado es toda una novedad en el ejercicio del periodismo», arremetió irónicamente la vocera presidencial, a pesar de que Devanna había aclarado que la información había sido debidamente chequeada y que por eso se había publicado. Lo que desató en el enojo de muchos periodistas. Tras el cruce, Cerruti tuvo que pedir disculpas a los periodistas que participaron de la conferencia por “haberse manejado mal”.

4º Cerruti vs. Alfa de Gran Hermano

Todo comenzó cuando Alfa, uno de los participantes de Gran Hermano, afirmó que había recibido coimas de parte del presidente Alberto Fernández. Cerruti salió rápidamente a contestar en Twitter y aseguró que el máximo mandatario no tenía información sobre Alfa y que no recordaba haberlo conocido. Y hastale exigió al canal y a la producción del programa que se retracten.

Desde Telefe respondieron que ellos nunca pusieron al aire los comentarios de Alfa, si no que había sido transmitido a través de la plataforma Pluto TV. Además, aseguraron que la vocera presidencial estaba al tanto de eso, pero que así y todo se pronunció en Twitter.

Inmediatamente, Cerruti recibió críticas no sólo de los fans del programa y de representantes de la oposición sino que también de muchos políticos y personalidades identificadas con el kirchnerismo. como el periodista Diego Brancatelli.

“El 1% de los Argentinos escuchó lo que dijo el fantasma este de GH sobre el Presidente, hasta que @gabicerru se encargó que lo sepa el 90% Ella o el craneo que pensó que hacer eso era acertado, sepa q nos están haciendo mucho daño y siendo funcionales al Macrismo. No hagan + nada”, tuitéo Brancatelli.

El 1% de los Argentinos escuchó lo que dijo el fantasma este de GH sobre el Presidente, hasta que @gabicerru se encargó que lo sepa el 90%

Ella o el craneo que pensó q hacer eso era acertado, sepa q nos están haciendo mucho daño y siendo funcionales al Macrismo.

No hagan + nada. — Diego Brancatelli (@diegobranca) October 20, 2022

Al día siguiente del incidente, durante la conferencia de prensa, el periodista de CNN Ignacio Grimaldi le preguntó a Cerruti por qué había tuiteado tanto sobre la polémica con Alfa, y no se había pronunciado sobre la reducción presupuestaria para las áreas relacionadas con pobreza infantil, planteadas en el presupuesto 2023. “No sé cuánto tiempo le lleva a usted tuitear. A mí creo que me debe haber llevado cinco minutos. Soy periodista y escribo rápido. Además uno puede tuitear desde el teléfono mientras está haciendo otras cosas, así que me parece que es una pregunta que no tiene ni pies ni cabeza”, respondió de mala manera la vocera.

3º Las piedras de “la derecha”

En el tercer lugar está el más reciente. Ocurrió durante la visita de la ministra de Igualdad de España Irene Montero, mientras Cerruti le daba un paseo por la Casa Rosada. La vocera compartió en stories de Instagram parte de esos momentos, entre los que se encotraban las piedras que los familiares y amigos de víctimas del Covid habían depositado en Plaza de Mayo en 2021 a modo de homenaje, y que ahora se resguardan dentro del palacio de gobierno. A las que se refirió de una manera más repudiable. «Después del Covid, la derecha ha puesto sus piedras recordando a los muertos del Covid”, sostiene Cerruti en su descripción.

Inmediatamente, el video se viralizó y desde la oposición salieron a repudiarlo alegando que las piedras no representaban a “la derecha”, si no a los argentinos que habían muerto a raíz de la pandemia.

Las piedras no representan a “la derecha”. Representan a los argentinos que murieron esperando las vacunas que tu Gobierno regalaba a militantes, amigos y amantes, @gabicerru. pic.twitter.com/o4ItToXlI6 — Ricardo López Murphy (@rlopezmurphy) November 10, 2022

2º Sorteo de juguetes íntimos

En julio, Cerruti fue duramente cuestionada cuando se conoció su participación en un sorteo de un vibrador. Fue desde las redes de «La Revolución de las Viejas», y ofrecía esta iniciativa para festejar el «Día del amigue».

La polémica generó un aluvión de críticas que llevaron a eliminar su participación en el posteo. La mayoría le recriminaban que era frívolo estar promocionando ese tipo de sorteos en un momento en el que país pasa por una compleja crisis económica, con una inflación descontrolada y graves problemas cambiarios. críticas entre las que se encontraban personalidades como por ejemplo Carlos Kambourian, ex presidente del Hospital Garrahan y secretario de Salud durante el Gobierno de Mauricio Macri, quién le exigió que debería estar las 24 horas preocupada por solucionar los problemas económicos del país.

“Me preocupa que estén en este momento molestando a adultas mayores. Todo me preocupa, y en todo estoy trabajando. Supongo que usted hizo lo mismo cuando fue funcionario”, respondió Cerruti. A lo que Kambourian le retrucó: “Ocúpense de la atención médica casi inexistente del PAMI de las adultas mayores, de la comida que los pibes no tienen en su mesa. La desnutrición creciente, la inflación descontrolada y de la estabilidad política de un gobierno acéfalo. Los adultos mayores no necesitan su apoyo. Necesitan comer, ser atendidos y, sobre todo, respeto”.

1º Higiene dental en plena sesión de Diputados

Pero uno los momentos disruptivos y memorables de Gabriela Cerruti se remite a agosto de 2020, cuando era diputada, las reuniones de la Cámara se hacían con parte de los legisladores por zoom y para sorpresa de todos, en plena sesión, comenzó a lavarse los dientes frente a la cámara, sin darse cuenta que estaba saliendo en la pantalla del recinto. Momento que, obviamente, quedó registrado y grabado por siempre.

por R.N.