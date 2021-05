EL TOPO DE LAVAGNA. | 7 miradas

Florencio Randazzo está muy entusiasmado con su candidatura. Lo secunda, el diputado Alejandro «Topo» Rodríguez, próximo al bloque Consenso Federal, de Roberto Lavagna.

El Topo es un político activo bien conocido y conceptuado, que a su vez contrató a Carlos Fara, consultor político de cuya excelencia no se duda y que contribuye al diseño estratégico electoral. Fara es una de las sólidas columnas del semanario “7 miradas”.

Los primeros sondeos los hacen ser optimistas respecto a la oportunidad de crear un nuevo espacio en la política argentina, luego del desencanto con la experiencia Macri y el devenir de la gestión Fernández. El randazzismo no quiere ser “el lado b” del peronismo –al estilo de lo que fue el proyecto de Sergio Massa- sino abrir la puerta para que se sume gente de distintos cauces, a partir de una nueva transversalidad, y motivados por el cansancio con la grieta, tanto en el mundo de la política, como en el ámbito empresarial y buena parte de la sociedad. Los leales al ex ministro saben que la patriada no es fácil, pero creen que llegó el momento de plantar bandera con un nuevo movimiento político.

.»Un régimen presidencialista sin liderazgo es como un asado sin carne; le falta algo»- dice El Topo “No importan los nombres propios, sino las políticas públicas. Mi impresión es que esta política económica conduce a un colapso, porque incursionó en un camino que, sin ser idéntico, resulta análogo al del «festival de bonos» de finales de la década de 1980, o a la misma lógica de subestimar deuda de fines de la década de 1990, y hasta imita otros rumbos. Se fabricó una bola gigante de intereses y concesiones financieras que arrastran al país al destino de un nuevo y profundo fracaso económico. Podrá tardar un poco más o algo menos, pero va al fracaso y con alto costo social, una vez más. Entre enero de 2020 y febrero de 2021, se destinaron casi u$s 12.000 millones al pago de intereses de Leliqs y Pases, mientras que el sector público nacional no financiero pagó algo más de u$s 8000 millones de intereses. Son u$s 20.000 millones de intereses en poquito más de un año.”

“Noté en Lavagna algo que marcó en él un antes y un después, sigue el Topo. “El año pasado, en una decisión que no tiene antecedentes y va exactamente en contra de lo que debe hacerse en materia de desendeudamiento, el Gobierno dolarizó deuda en pesos a fondos extranjeros especulativos, por un total de u$s 1500 millones. Son los que habían llegado con Macri para hacer carry trade. Es el tipo de decisiones que revelan toda una visión de la política económica, sin filtros ni maquillajes. Una pésima decisión que marcó un antes y un después en la visión de Lavagna acerca de la política económica. Hoy lo noto preocupado por la inversión, el trabajo, la presión tributaria y la cuestión internacional. Nunca ha dejado de trabajar en propuestas sobre esos y otros temas.”

“Randazzo tiene la capacidad, la experiencia y la fortaleza como para encabezar el desafío en el distrito más importante del país. Somos muchísimos los bonaerenses que queremos verlo liderar esa propuesta, que seguramente será abierta y amplia, pero hay que respetar sus tiempos. Argentina necesita superar la acumulación de fracasos que hoy siguen expresando dos fuerzas políticas atadas al pasado, ambas conservadoras. Hay que romper con eso y construir una nueva coalición social, política y productiva, que exprese la enorme potencialidad que tenemos como país. Lavagna está comprometido a ayudar con una visión nacional como génesis de una coalición muy amplia para gobernar la Argentina en 2023.”