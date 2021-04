El tráfico aéreo de pasajeros en la Argentina se normalizaría recién en 2025 – Télam

El trfico de pasajeros en los mayores aeropuertos del pas ser este ao 65% inferior al de 2019, y si bien se prev un “repunte importante” durante el actual ejercicio, recin en 2025 se lograra alcanzar el volumen de viajeros prepandemia de coronavirus, plante en su escenario base la calificadora de riesgos FixScr.

La filial de la agencia global FitchRatings mantuvo, en ese marco, la “perspectiva negativa” de Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000), “ante la expectativa de fuerte cada en el trfico para el periodo 2020-2021” por “la emergencia sanitaria, la incertidumbre sobre su duracin y sus efectos en el volumen de pasajeros en los prximos aos”.

Fix precis en su informe de calificacin de la empresa que con la reapertura parcial de los principales aeropuertos, los niveles de trfico de pasajeros llegaron en febrero pasado al 25% frente a doce meses atrs.

“Ante la segunda ola de la pandemia, el sector presenta un elevado riesgo operacional, debido a las potenciales medidas ms restrictivas similares a las de 2020””

Ese panorama se observ an antes de las nuevas medidas del Gobierno nacional para restringir los vuelos internacionales desde Reino Unido, Brasil, Chile, Mxico y el cierre de fronteras (hasta el prximo 30 de abril).

“Ante la segunda ola de la pandemia que est presentando actualmente la Argentina, el sector presenta un elevado riesgo operacional, debido a las potenciales medidas ms restrictivas similares a las ejecutadas durante 2020”, agreg el anlisis.

AA2000 concentra el 91,6% del flujo de pasajeros y gerencia directamente 35 de las 56 terminales areas que conforman el Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA) y da cobertura a 21 provincias ms la ciudad de Buenos Aires.

Fix consider que el riesgo regulatorio para Aeropuertos Argentina 2000 es “moderado”, debido a la extensin del contrato de concesin.

El 17 de diciembre pasado se public el decreto 1009/2020, que aval el acuerdo firmado un mes antes por la empresa con el Orsna (Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos), para la prrroga del contrato de concesin por diez aos adicionales, desde 2028 hasta 2038, tal cual estaba establecido en el contrato original.

El nuevo Plan Econmico Financiero contempla inversiones por US$ 406 millones (IVA incluido), preferiblemente entre los aos 2022 y 2023, y otros US$ 200 millones entre 2024 y 2027, a razn de US$ 50 millones por ao, precis Fix.

De igual forma se estableci el reinicio de ciertas obras y el pago de deudas por ms de US$ 77 millones durante 2021, a proveedores de proyectos que haban sido demorados como consecuencia del cierre comercial de los aeropuertos durante la pandemia.

Segn la calificadora, la prrroga, “adems de darle una flexibilidad financiera superior le permite firmar contratos ms all del fin de la concesin, pudiendo proyectar desarrollos de real estate en los aeropuertos”.

El anlisis prev un flujo “positivo” de fondos este ao, debido al bajo nivel de inversiones en infraestructura y a la fuerte reduccin de costos que llev a cabo la compaa durante la pandemia.

El informe advierte, sin embargo, que las tasas que cobra AA2000 no cuentan con mecanismos de ajuste automtico y son fijadas por el Orsna.

Las tasas internacionales estn denominadas en dlares (US$ 51 por pasajero), mientras que la tasa de uso aeroportuaria de cabotaje est denominada en pesos ($ 195 por pasajero), puntualiz Fix por ltimo.